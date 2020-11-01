В России созданы еще две особые экономические зоны

В Ковровском районе Владимирской области создана ОЭЗ промышленно-производственного типа «Доброград-1». Здесь смогут вести свою деятельность предприятия по изготовлению мебели, текстиля, пенополиуретана, а также машиностроительные заводы.
Как сообщается на сайте правительства, на первом этапе в этой ОЭЗ будут созданы 500 рабочих мест, а объем привлеченных в регион инвестиций составит 2,5 млрд рублей.
В Московской области в районе Домодедово создана ОЭЗ «Максимиха». В ней будут реализованы инвестпроекты в области пищевой и обрабатывающей промышленности, запланировано строительство терминально-логистического центра.
К 2029 году на территории ОЭЗ «Максимиха» создадут не менее 530 рабочих мест, а прогнозируемый объем инвестиций составит около 10 млрд рублей.
Напомним, в Алтайском крае действует ОЭЗ туристического типа «Бирюзовая Катунь». Правда, в последние два года совсем ничего не слышно о новых резидентах этой территории и их инвестиционных проектах.
Более того, «Бирюзовая Катунь» лишь чудом сумела избежать банкротства.