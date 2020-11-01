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Экономика

В России созданы еще две особые экономические зоны

Две новые ОЭЗ появились в Московской и Владимирской областях. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

ОЭЗ "Максимиха"
ОЭЗ "Максимиха"
Официальный сайт Домодедово.

В Ковровском районе Владимирской области создана ОЭЗ промышленно-производственного типа «Доброград-1». Здесь смогут вести свою деятельность предприятия по изготовлению мебели, текстиля, пенополиуретана, а также машиностроительные заводы.

Как сообщается на сайте правительства, на первом этапе в этой ОЭЗ будут созданы 500 рабочих мест, а объем привлеченных в регион инвестиций составит 2,5 млрд рублей.

В Московской области в районе Домодедово создана ОЭЗ «Максимиха». В ней будут реализованы инвестпроекты в области пищевой и обрабатывающей промышленности, запланировано строительство терминально-логистического центра.

К 2029 году на территории ОЭЗ «Максимиха» создадут не менее 530 рабочих мест, а прогнозируемый объем инвестиций составит около 10 млрд рублей.

Напомним, в Алтайском крае действует ОЭЗ туристического типа «Бирюзовая Катунь». Правда, в последние два года совсем ничего не слышно о новых резидентах этой территории и их инвестиционных проектах.

Более того, «Бирюзовая Катунь» лишь чудом сумела избежать банкротства.

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