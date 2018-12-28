В России создают финансовый супермаркет

Потребитель сможет через платформу оформить кредит, страховку, выполнить операции с ценными бумагами, оформить договор доверительного управления имуществом, а также иных сделок финансового характера.
Чтобы идея заработала, нужно создать единого оператора такой электронной платформы. Компания будет проводить расчеты через специальный счет или сервис быстрых платежей Центробанка и иметь минимум 100 млн руб. собственных средств. Реестр операторов будет вести финансовый регулятор.
Планировалось, что система заработает в середине февраля 2019 года, но разработка законодательной базы затянулась.