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Экономика
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В России создают финансовый супермаркет

В Госдуму внесли законопроект о создании в России супермаркета финансовых продуктов. Это позволит вести сделки с финорганизациями с использованием информационных технологий, пишет РБК.

Деньги.
Деньги.
СС0

Потребитель сможет через платформу оформить кредит, страховку, выполнить операции с ценными бумагами, оформить договор доверительного управления имуществом, а также иных сделок финансового характера.

Чтобы идея заработала, нужно создать единого оператора такой электронной платформы. Компания будет проводить расчеты через специальный счет или сервис быстрых платежей Центробанка и иметь минимум 100 млн руб. собственных средств. Реестр операторов будет вести финансовый регулятор.

Планировалось, что система заработает в середине февраля 2019 года, но разработка законодательной базы затянулась.

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