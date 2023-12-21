В России тестируют исламскую ипотеку. Что это такое и доступна ли она христианам

"Ипотека Мурабаха" пока доступна только в Башкортостане и Дагестане. Условия разные. В первом регионе с помощью исламской ипотеки можно будет купить и новостройку, и вторичку. А вот в Дагестане — только новостройки.

Согласно условиям "Ипотеки Мурабаха", в договоре конечная стоимость жилья будет указана с учетом наценки. При этом заемщик оформляет договор на рассрочку без уплаты процентов.

При этом исламская ипотека доступна всем, а не только мусульманам.

Также для покупки жилья по программе исламской ипотеки будет доступно использование материнского капитала.