В России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета

Каждый третий регион России закончил 2019 год с дефицитом бюджета, пишет РБК со ссылкой на материалы Минфина.

По данным ведомства, число регионов, которые дифицитно закончили 2019 год, выросло по сравнению с 2018 годом более чем в два раза — с 15 до 35.

Примечательно, что еще в 2018 году 26 из них были профицитными. А доля таких регионов год к году выросла с 17 до 40%.

Суммарный дефицит 35 регионов оценили в 233 млрд рублей. При этом наиболее внушительные суммы у Московской области (74,4 млрд) и Москвы (53,3 млрд). Это два самых богатых субъекта — доходы столицы в 2019 году достигли 2,6 трлн рублей, но расходы не покрывают доходы (в Москве доля дефицита — чуть менее 2%).

Среди других лидеров по доле дефицита: Башкирия (6,4%), Севастополь (5,7%), Иркутская область (5,4%), Липецкая область (4,8%). В Новосибирской обасти — 4,1%.

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Наименьший дефицит в относительных значениях — в Чечне, Орловской и Магаданской областях (по 0,2% от расходов), Нижегородской (0,4%) и Челябинской (0,5%). Еще в семи регионах дефицит не превышает 1% от расходов бюджета.

Что касается лидеров по профициту бюджета по итогам 2019 года, то в тройку вошли Красноярский край (38 млрд рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (31,7) и Краснодарский край (31,5).

Наиболее зависимыми от федеральных дотаций в 2019 году стали: Республика Тыва (на дотации приходится 54% доходов консолидированного бюджета), Дагестан (52%), Чечня (50%), Ингушетия (49%) и Республика Алтай (45%).

При этом, по информации Минфина, дотации из федерального бюджета за 2019 год немного сократились и составили 921,6 млрд рублей.