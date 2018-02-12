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Экономика

В России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета

Каждый третий регион России закончил 2019 год с дефицитом бюджета, пишет РБК со ссылкой на материалы Минфина.

Бюджет Алтайского края
Бюджет Алтайского края
Алтайское краевое законодательное собрание

По данным ведомства, число регионов, которые дифицитно закончили 2019 год, выросло по сравнению с 2018 годом более чем в два раза — с 15 до 35.

Примечательно, что еще в 2018 году 26 из них были профицитными. А доля таких регионов год к году выросла с 17 до 40%.

Суммарный дефицит 35 регионов оценили в 233 млрд рублей. При этом наиболее внушительные суммы у Московской области (74,4 млрд) и Москвы (53,3 млрд). Это два самых богатых субъекта — доходы столицы в 2019 году достигли 2,6 трлн рублей, но расходы не покрывают доходы (в Москве доля дефицита — чуть менее 2%).

Среди других лидеров по доле дефицита: Башкирия (6,4%), Севастополь (5,7%), Иркутская область (5,4%), Липецкая область (4,8%). В Новосибирской обасти — 4,1%.

Бизнес. Деньги.
Бизнес. Деньги.
СС0

Наименьший дефицит в относительных значениях — в Чечне, Орловской и Магаданской областях (по 0,2% от расходов), Нижегородской (0,4%) и Челябинской (0,5%). Еще в семи регионах дефицит не превышает 1% от расходов бюджета.

Что касается лидеров по профициту бюджета по итогам 2019 года, то в тройку вошли Красноярский край (38 млрд рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (31,7) и Краснодарский край (31,5).

Наиболее зависимыми от федеральных дотаций в 2019 году стали: Республика Тыва (на дотации приходится 54% доходов консолидированного бюджета), Дагестан (52%), Чечня (50%), Ингушетия (49%) и Республика Алтай (45%).

При этом, по информации Минфина, дотации из федерального бюджета за 2019 год немного сократились и составили 921,6 млрд рублей.

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