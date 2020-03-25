В России упали цены на авиаперелеты внутри страны

Авиакомпании снизили цены на полеты по России, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на « Ведомости ». По данным СМИ, перевозчики готовы работать даже в убыток, лишь бы не растерять оставшихся клиентов.

Так, отмечается, что «Аэрофлот» снизил цены на российские направления с вылетом в марте, апреле и мае. У этого перевозчика билеты теперь стоят дешевле или примерно на одном уровне с ценами S7 и «Уральских авиалиний», которые, в свою очередь, также снизили цены, особенно на апрель.

По ряду направлений цены упали на 40−60%.

Изменения не коснулись лишь дальневосточных рейсов, так как тарифы в города ДФО субсидируются из федеральной казны.

На прошлой неделе глава Росавиации и первый заместитель главы Минтранса Александр Нерадько заявил, что ограничения рейсов из-за коронавируса и ослабления рубля увеличивают риски банкротств авиаперевозчиков.