В России упали цены на авиаперелеты внутри страны

Так, отмечается, что «Аэрофлот» снизил цены на российские направления с вылетом в марте, апреле и мае. У этого перевозчика билеты теперь стоят дешевле или примерно на одном уровне с ценами S7 и «Уральских авиалиний», которые, в свою очередь, также снизили цены, особенно на апрель.
По ряду направлений цены упали на 40−60%.
Изменения не коснулись лишь дальневосточных рейсов, так как тарифы в города ДФО субсидируются из федеральной казны.
На прошлой неделе глава Росавиации и первый заместитель главы Минтранса Александр Нерадько заявил, что ограничения рейсов из-за коронавируса и ослабления рубля увеличивают риски банкротств авиаперевозчиков.