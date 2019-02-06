В России ускорился рост цен

Цены на продовольственные товары увеличились на 5,5%, на непродовольственные — на 4,5%. В месячном выражении (то есть по сравнению с декабрем) инфляция составила 1%. В декабре инфляция в годовом выражении достигла 4,3%.



Ускорение инфляции связывает с тем, что с 1 января в России вырос налог на добавленную стоимость (с 18 до 20%). При этом рост цен в январе, судя по недельным данным Росстата, был сдержанным — по состоянию на 28 января инфляция составляла около 5%.

Однако выборка по товарам и услугам при месячных и недельных подсчетах у Росстата отличается: при оценке недельной инфляции большую долю занимают продовольственные товары, часть из которых облагается по льготной ставке НДС (10%) и, соответственно, не реагирует на общее повышение налога. Аналитики отмечали, что из-за этого рост цен в январе может оказаться выше, чем он оценивался по недельным данным, однако этого не произошло, отмечает РБК.