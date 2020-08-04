В России увеличат расходы на президента и его администрацию

«Согласно документу, финансирование в 2021 году может вырасти на 88,8 млн рублей, до 14,28 млрд», — приводит данные РИА Новости.
В 2022 году оно составит 14,4 млрд рублей, а в 2023 году вырастет до 14,8 млрд рублей.
На заместителя председателя Совбеза РФ и администрацию президента планируется потратить 25,9 млрд рублей, пишет ura.ru. В 2023 году сумма вырастет до 26,4 млрд.
При этом планируется сократить финансирование деятельности председателя кабмина, его заместителей и аппарата правительства в ближайшие три года.
Так, в 2021 году расходы могут сократиться на 191 млн, до 7,28 млрд рублей, в 2022 году — на 374 млн, до 7,3 млрд, в 2023 году — на 131 млн, до 7,6 млрд.