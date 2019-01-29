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Экономика
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В России увеличивается количество фальшивых купюр номиналом 2000 рублей

Банка России предупредил об увеличении числа поддельных денежных купюр номиналом 2000 рублей, пишут «Известия».

Купюра 2000 рублей.
Купюра 2000 рублей.
cbr.ru

Новые банкноты были введены в октябре 2017 года, а первые фальшивки обнаружились уже в 2018 году. К декабрю их количество выросло до 384. В Гознаке объяснили такую тенденцию постепенным вхождением денег этого номинала в оборот. Тем не менее, их доля в общем количестве поддельных знаков невелика — 1%.

По данным Банка России, 41% из числа выявленных в прошлом году ненастоящих купюр номиналом 2000 рублей банки самостоятельно обнаружили и передали в органы внутренних дел.

Общее число поддельных рублевых банкнот, обнаруженных в прошлом году, составило около 38,5 тыс. штук.

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