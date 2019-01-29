В России увеличивается количество фальшивых купюр номиналом 2000 рублей

Новые банкноты были введены в октябре 2017 года, а первые фальшивки обнаружились уже в 2018 году. К декабрю их количество выросло до 384. В Гознаке объяснили такую тенденцию постепенным вхождением денег этого номинала в оборот. Тем не менее, их доля в общем количестве поддельных знаков невелика — 1%.

По данным Банка России, 41% из числа выявленных в прошлом году ненастоящих купюр номиналом 2000 рублей банки самостоятельно обнаружили и передали в органы внутренних дел.

Общее число поддельных рублевых банкнот, обнаруженных в прошлом году, составило около 38,5 тыс. штук.