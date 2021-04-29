29 апреля
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Экономика

В России ужесточат наказание за выплату серой зарплаты

Сенаторы РФ подготовят предложения по усилению ответственности для работодателей за выплату работникам неофициальной заработной платы. Об этом говорится в утвержденном перечне поручений членам Совфеда по реализации послания президента России Федеральному собранию, пишет ТАСС.

Карман, деньги.
Карман, деньги.
СС0

«Продолжить работу по совершенствованию законодательства в части противодействия выплате неофициальной заработной платы наемным работникам, обеспечив постоянный мониторинг ситуации на рынке труда и подготовку системных предложений о мотивации наемных работников к легализации их трудовой деятельности, а также об усилении ответственности работодателей за выплату неофициальной заработной платы наемным работникам и за уклонение от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды», — говорится в документе.

Ранее глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов заявил, что объем фонда неофициальных заработных плат в России превышает 10 трлн рублей ежегодно, примерно 30−40% россиян получают серую зарплату. Он добавил, что порядка 25 млн человек в РФ вовлечены в неофициальную занятость, это 32,5% экономически активного населения.

Согласно УК РФ, уклонение от уплаты налогов, сборов или страховых взносов наказывается лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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