В России ужесточили контроль за операциями с наличными. Что это значит

10 января в России вступают в силу поправки в федеральный закон, которые ужесточают контроль за оборотом наличных средств и безналичных расчетов, напоминает ТАСС.

Поправки предусматривают ужесточение контроля за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей. Речь идет о снятии такой суммы в банкомате, кассе банка или зачислении ее на счет. Информацию о таких операциях будут направлять в Росфинмониторинг.

Также вводится обязательный контроль почтовых переводов на сумму свыше 100 тысяч рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму. Кроме того, с 2022 года под контроль попадут расчеты по сделкам с недвижимостью, сумма которых превысит 3 миллиона рублей.



Как ранее сообщали власти, ожидается, что реализация этого закона позволит избежать случаев ущемления прав клиентов кредитных организаций при их обслуживании в этих организациях.