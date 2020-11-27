В России в разы подорожали жизненно важные лекарства против онкологии

ФАС повысила предельные отпускные цены на два препарата для лечения рака из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), причем на один из них — почти в девять раз, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Они сообщили, что цена на препарат ломустин, который используется для лечения онкозаболеваний, выросла почти в девять раз, до 37 тыс. руб. за упаковку. Азатиоприн, который применяют при лечении рака и ревматоидного артрита, стал в свою очередь стоить почти в два раза больше, около 380 руб. за упаковку.



В ФАС это подтвердили и пояснили, что цены повышаются в соответствии с постановлением правительства от 31 октября 2020 года. Оно позволяет пересматривать цены на препараты в случае их недостатка на рынке.



Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, на рынке возник дефицит ломустина из-за низкой закупочной цены в рамках госзакупок. Данные компании Headway Company, которая ведет мониторинг тендерных закупок в фармацевтике, свидетельствуют о том, что с начала года 77% аукционов на поставки препарата не состоялись.

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Цена на ломустин оставалась неизменной с 2010 года.



Независимый эксперт в области государственных и корпоративных закупок Алексей Федоров отметил, что регулирование предельных отпускных цен при возникновении рисков дефицита препаратов позволяет государству повышать «стабильность лекарственного обеспечения».