В России выставят на продажу один из самых дорогих розовых бриллиантов

Российская компания «Алроса» планирует в ноябре продать розовый бриллиант «Призрак Розы» весом 14,83 карат — он может стать самым дорогим в истории, сообщил РБК.

В «Алросе» не назвали сумму, которую компания рассчитывает получить от продажи драгоценного камня. Рекорд по стоимости драгоценного камня составляет $71 млн. За эту сумму на аукционе Sotheby’s в 2017 году продали бриллиант «Розовая звезда» весом 59,6 карата.

Цветные бриллианты, сформированные борными или азотными примесями, являются самыми редкими и дорогими, а «Призрак Розы» может оказаться одним из самых дорогих камней в истории, считает член правления Fancy Color Research Foundation Иден Рачимов. По его словам, стоимость бриллианта может составить $60−65 млн.

Где нашли розовый алмаз

Алмаз, из которого был создан бриллиант «Призрак Розы», добыли в октябре 2017 года на россыпе «Эбелях» в Якутии, его вес составил 27,85 карата. Свое название бриллиант получил в честь одноактовой постановки, премьера которой состоялась в 1911 году на сцене оперного театра в Монте-Карло в рамках антерпризы «Русского балета» Сергея Дягилева.

Недавно концерн Rio Tinto подтвердил, что прекратил добычу на руднике Argyle в Австралии, где добывали около 90% от общего числа розовых драгоценных камней в мире.