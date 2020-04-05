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Экономика

В России введен мораторий на применение закона о банкротстве, но не для всех

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление № 428 от 3 апреля 2020 года, согласно которому вводится шестимесячный мораторий на банкротство отдельных категорий налогоплательщиков, сообщает сайт ФНС России.

Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин.
nalog.ru

Если внимательно почитать правительственный документ, то можно узнать, что мораторий вводится не для всех юридических лиц, а только для тех, которые относятся к различного рода важным спискам.

К примеру, нельзя будет банкротить предприятия, попавшие в стратегически важные и в системообразующие перечни.

Также шестимесячную отсрочку получили компании, «код основного вида деятельности которых в соответствии с ОКВЭД указан в списке отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки».

Для удобства налогоплательщиков ФНС России разработала и уже внедрила специальный сервис, воспользовавшись им предприниматели узнают — получили они отсрочку от банкротства или нет.

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