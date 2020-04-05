В России введен мораторий на применение закона о банкротстве, но не для всех

Если внимательно почитать правительственный документ, то можно узнать, что мораторий вводится не для всех юридических лиц, а только для тех, которые относятся к различного рода важным спискам.
К примеру, нельзя будет банкротить предприятия, попавшие в стратегически важные и в системообразующие перечни.
Также шестимесячную отсрочку получили компании, «код основного вида деятельности которых в соответствии с ОКВЭД указан в списке отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки».
Для удобства налогоплательщиков ФНС России разработала и уже внедрила специальный сервис, воспользовавшись им предприниматели узнают — получили они отсрочку от банкротства или нет.