В России введена в действие Национальная система прослеживаемости

Федеральная налоговая служба запустила в полном объеме так называемую Национальную систему прослеживаемости товаров. Об этом сообщается на сайте фискального ведомства.

Система введена постановлением председателя правительства Михаила Мишустина, в котором устанавливается порядок предоставления в налоговые органы отчетов об операциях с прослеживаемыми товарами и документов с реквизитами сделок по этим товарам.

Как подчеркнули в ФНС, механизм прослеживаемости базируется на электронном документообороте и бизнес-процессах налогоплательщиков.

«На основании регистрационного номера декларации на товары и порядкового номера товара в системе формируется регистрационный номер партии товаров — РНПТ. Этот номер вместе с количеством товаров (единицы измерения перечислены в постановлении) указывается в счетах-фактурах, книгах покупок и продаж, декларации по НДС, а также в специальной отчетности по прослеживаемости: в уведомлениях о ввозе товаров из ЕАЭС, перемещении товаров в ЕАЭС и об их остатках, а также в отчете об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости», — пояснили налоговики.

По просьбе бизнес-сообщества установлен переходный период — не менее одного года, в течение которого налогоплательщики смогут адаптировать и доработать свои учетные системы. В этот период за некорректное применение положений законодательства о Национальной системе прослеживаемости меры ответственности для бизнеса не предусмотрены.