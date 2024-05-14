В России зафиксировали рекордное число микрозаймов

В России уже второй год подряд растёт количество выданных микрозаймов. По итогам 2022 года этот показатель увеличился на 22%. В 2023 году рост оказался еще более значительным.
На этом фоне общая прибыль российских микрофинансовых организаций достигла рекордной суммы в 57млрд рублей.
Специалисты отмечают, что увеличению количества выданных микрозаймов не помешали даже регуляторные меры. Речь идет об обновлении стандартов для микрофинансовых организаций, которые были утверждены Центробанком в конце апреля 2023 года.
Ранее сообщалось, что эксперты обсудили, почему жители Алтайского края отказываются от микрозаймов.
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