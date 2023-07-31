Эксперты обсудили, почему жители Алтайского края отказываются от микрозаймов

Выдача микрозаймов жителям Алтайского края в июне 2023 года сократилась на 5,7%. Среди 30 регионов-лидеров по выдаче микрозаймов это одно из самых существенных падений.

Меньше и меньше, но все равно еще много

Наиболее серьезное снижение в тридцатке наиболее активно пользующихся микрозаймами регионов показали: Якутия (-8,2%), Воронежская область (-7,6%) и Татарстан (-5,8%). Следом идет Алтайский край. Впрочем, несмотря на снижение выдачи, регион по-прежнему входит в первую двадцатку по числу получателей микрокредитов.

Директор Moneyman по маркетингу Андрей Грезнев считает, что снижение выдачи в июне обусловлено, в числе прочего, регулированием сектора микрофинансовых организаций (МФО), а именно — введением с начала 2023 года макропруденциальных лимитов.

Андрей Грезнев,

директор Moneyman по маркетингу:

В I и II кв. 2023 г. на заемщиков с показателем предельной долговой нагрузки выше 80% не должно приходиться более 35% от всех выданных займов, с III кв. — не более 30%. Таким образом, на фоне пересмотра кредиторами скоринговых моделей в сторону ужесточения во II полугодии 2023 г. можно ожидать сохранения тенденции.

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Микрозаймов в Сибири, вообще, берут все меньше

Среди регионов Сибирского федерального округа больше всего микрозаймов берут жители Кузбасса. По их количеству (75,8 тыс. ед.) Кемеровская область заняла первое место по Сибири и 10 — в целом по РФ. Кроме того, регион показал наименьшее в округе снижение выдач — всего -1,9%. А снижались выдачи везде.

В Красноярском крае, занявшем 12 место, за месяц выдано 66 тыс. микрозаймов, это на 2,4% меньше, чем в мае. На 13 месте расположилась Иркутская область, жители которой взяли 60,3 тыс. микрокредитов. Это на 4% меньше, чем месяцем ранее.

Новосибирская область показала еще большее снижение — на 4,5%. Здесь выдано 57,6 тыс. займов. По количеству кредитов регион занял 15 строку. На 17 месте находится Алтайский край, где выдано 47 тыс. микрозаймов (-5,7%), а на 24 — Омская область, жители которой взяли 39,1 тыс. микрокредитов, что на 2% меньше, чем в мае.

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Ждали снижения ставок

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) отмечают полное восстановление сегмента микрозаймов после некоторого проседания весной 2022 года сегмент МФО. Спад выдач по сравнению с предыдущим месяцем в бюро объясняют сокращением активности заемщиков, ожидавших снижения с 1 июля 2023 года максимально возможной процентной ставки по микрокредитам.

Алексей Волков,

Директор НБКИ по маркетингу: