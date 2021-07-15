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Экономика

В России заговорили о введении нерабочих дней из-за роста смертности от COVID-19

Глава партии «Яблоко» Николай Рыбаков направил президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой ввести нерабочие дни из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Локдаун.
Локдаун.
pixabay.com.

Он предложил двухнедельный локдаун с возможностью продления, а также принять срочные меры по поддержке экономики и населения.

Всем сотрудникам, вынужденным уйти в двухнедельный отпуск, он предлагает компенсировать за этот период не менее половины средней месячной зарплаты.

«Недоверие граждан к властям, ошибки в информационной кампании государства, предрассудки и неинформированность привели к тому, что вакцинация в России идёт существенно медленнее, чем в ряде ведущих стран. При этом никакие частичные ограничения не дают того же ощутимого и быстрого эффекта, как тотальный локдаун», — цитирует Рыбакова пресс-служба партии.

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в ответ заявил, что не стоит доводить ситуацию до абсурда.

«Посадить всех по домам — это не мера. Такой опыт мы имели в начале пандемии. Это имеет не только позитивные, но и отрицательные последствия. В частности, многие потеряли работу. А сейчас эпидемиологи имеют уже достаточный опыт, чтобы быть экспертами и знать, какие меры реально могут помочь», — подчеркнул он в разговоре с Lenta.ru.

Ранее стало известно, что в России третий день подряд фиксируют максимум смертей от COVID-19 за сутки.

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