Уровень безработицы в России достиг минимума

В мае 2022 года 2,9 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в мае 2022 года составил 3,9% (без исключения сезонного фактора), — говорится в докладе ведомства.
До этого исторический минимум зафиксировали в апреле. Он составлял 4%.
В органах службы занятости населения зарегистрирована 851 тысяча незанятых. Из них порядка 0,7 миллиона человек имеют статус безработного, а получают пособие — 0,5 миллиона человек.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае уровень безработицы снизился до 1,1%.