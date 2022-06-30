Уровень безработицы в России достиг минимума

В мае 2022 года 2,9 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в мае 2022 года составил 3,9% (без исключения сезонного фактора), — говорится в докладе ведомства.