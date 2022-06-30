30 июня
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Уровень безработицы в России достиг минимума

Показатель безработицы в России упал по итогам мая до 3,9%. Это является историческим минимум, следует из данных Росстата.

Рейтинг. Статистика.
Рейтинг. Статистика.
СС0

В мае 2022 года 2,9 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в мае 2022 года составил 3,9% (без исключения сезонного фактора), — говорится в докладе ведомства.

До этого исторический минимум зафиксировали в апреле. Он составлял 4%.

В органах службы занятости населения зарегистрирована 851 тысяча незанятых. Из них порядка 0,7 миллиона человек имеют статус безработного, а получают пособие — 0,5 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае уровень безработицы снизился до 1,1%.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость