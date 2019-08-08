В российских магазинах взлетели цены на хлеб

За семь месяцев 2019 года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий выросла на 7,7% к аналогичному периоду 2018 года. <Год назад подорожание хлеба за январь-июль 2018 года к этому же периоду 2017-го составило только 2,3%>.

Цены на хлеб в 2019 году росли быстрее инфляции: индекс потребительских цен (один из показателей, характеризующих уровень инфляции) в июле 2019 года составил 4,6% (за семь месяцев — 5%).

Последние абсолютные значения по стоимости отдельных видов хлеба, которые раскрывал Росстат, датированы июнем текущего года.

Больше всего за год подорожал черный хлеб (то есть хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки): в июне он стоил 50,54 рубля за килограмм — на 9,6% больше, чем год назад. Белый хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта подорожали на 8,3% — до 75,87 рубля за килограмм. Серый хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов подорожали на 7,4% — до 49,96 рубля за килограмм, пишет РБК.

Увеличение розничных цен на хлеб подтвердили в Минсельхозе, подчеркнув, что рост «примерно соответствует показателю годовой инфляции», пишет bfm.ru.

О повышении цен из-за роста стоимости муки производители предупреждали в январе.