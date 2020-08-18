В российском парламенте решили, будут ли опять выплачивать пособия на детей до 16 лет

Об этом сообщил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Сенатор считает необходимым дождаться возвращения премьер-министра Михаила Мишустина из поездки по Дальнему Востоку. Он предположил, что после этого будет принято соответствующее решение правительства.
«Будут выплаты или нет, или будут какие-то дополнительные шаги по помощи. Это все-таки многомиллиардные затраты», — цитирует слова Рязанского РИА Новости.
Он предположил, что последнее слово в этом вопросе будет за Минфином.
«В бюджете таких ресурсов на этот год мы не закладывали и те оперативные поправки в бюджет, которые были приняты в период пандемии и летних каникул, они тоже не предусматривали третью выплату. Поэтому нужно дождаться», — заключил сенатор.