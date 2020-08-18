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Экономика

В российском парламенте решили, будут ли опять выплачивать пособия на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства.

Дети.
Дети.
открытые источники (CC0)

Об этом сообщил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

Сенатор считает необходимым дождаться возвращения премьер-министра Михаила Мишустина из поездки по Дальнему Востоку. Он предположил, что после этого будет принято соответствующее решение правительства.

«Будут выплаты или нет, или будут какие-то дополнительные шаги по помощи. Это все-таки многомиллиардные затраты», — цитирует слова Рязанского РИА Новости.

Он предположил, что последнее слово в этом вопросе будет за Минфином.

«В бюджете таких ресурсов на этот год мы не закладывали и те оперативные поправки в бюджет, которые были приняты в период пандемии и летних каникул, они тоже не предусматривали третью выплату. Поэтому нужно дождаться», — заключил сенатор.

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