В российском регионе отказались от услуг «Аэрофлота», чтобы направить деньги на борьбу с ковидом

«В связи с пандемией в Сахалинской области значительно повысились расходы на сферу здравоохранения. Необходимо закупать тесты, средства защиты, оборудование, лекарства, расширять премиальный фонд для стимулирования медицинских работников. В условиях борьбы с инфекцией нужно правильно определять приоритеты», — заявил глава правительства Сахалинской области Алексей Белик.
Из-за ковидных ограничений пассажиров на авиарейсах стало значительно меньше. Иногда самолеты не заполнялись даже наполовину.
Рейсы с Сахалина в Москву выполняли только два перевозчика — «Аэрофлот» и «Россия».
С 5 ноября в Москву с Сахалина будет летать только «Россия». Стоимость билетов туда и обратно составляет 22 950 рублей.
Пассажиров, уже купивших билеты на рейсы аэрофлота, обещают «пересадить» на самолеты «России», пишет polit.ru.
«Аэрофлот» получал субсидии из бюджета региона с августа. Властям области пришлось пойти на этот шаг, потому что перевозчик исчерпал объем субсидий, выделенных из федеральной казны и перестал продавать субсидированные билеты.
В результате переговоров с компанией жители Сахалинской области продолжали летать на самолетах «Аэрофлота» по льготным тарифам.
Билеты по сниженным ценам могли приобретать пассажиры младше 23 лет, женщины после 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также члены многодетных семей, инвалиды и сопровождающие их лица.