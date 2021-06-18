В Россию предлагается ввозить трудовых мигрантов чартерами

В Минсельхозе придумали новый вариант решения вопроса нехватки рабочей силы для нужд агропромышленного комплекса. Теперь совместно с РЖД рассматривается вопрос организации чартерных поездов для доставки рабочих из соседних стран, пишет «Коммерсант».

В Минсельхозе изданию подтвердили, что прорабатывают с сельхозпроизводителями и регионами возможность подачи коллективных заявок на организацию железнодорожных рейсов. Всего в 2021 году в АПК планировалось привлечь к сезонным работам 38,2 тыс. рабочих из соседних стран.

Въезд иностранной рабочей силы из-за ограничений в связи с COVID-19 был запрещен в марте 2020 года.

В марте этого года завозить рабочих разрешили компаниям со штатом более 250 человек и выручкой свыше 2,5 млрд руб. Как сообщал тогда Ягодный союз главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, критерии не подходят для большинства участников отрасли.

В мае лимиты по выручке и числу сотрудников сняли для привлечения работников из Таджикистана и Узбекистана.