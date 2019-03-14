В Россию собираются переселить 10 млн человек из других государств

Кремль сформировал структуры, которые призваны обеспечить переселение в Россию большего числа людей из сопредельных государств и таким образом увеличить число россиян, пишет Lenta.

В ближайшие пять лет планируется увеличить число граждан России на 5−10 миллионов человек. В качестве доноров рассматриваются государства с большой долей русскоязычного населения: Украина, Казахстан, Узбекистан, Молдавия.

Помимо новой Концепции миграционной политики, уже приняты или находятся в процессе принятия законы, связанные с вопросами гражданства.

В декабре 2018-го министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что рост экономики в России ограничен демографическими проблемами. Демографическая ситуация стала ключевой проблемой и на экономике негативно отражаются тенденции, сформировавшиеся в 1990-е годы.