В Россию собираются переселить 10 млн человек из других государств

В ближайшие пять лет планируется увеличить число граждан России на 5−10 миллионов человек. В качестве доноров рассматриваются государства с большой долей русскоязычного населения: Украина, Казахстан, Узбекистан, Молдавия.
Помимо новой Концепции миграционной политики, уже приняты или находятся в процессе принятия законы, связанные с вопросами гражданства.
В декабре 2018-го министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что рост экономики в России ограничен демографическими проблемами. Демографическая ситуация стала ключевой проблемой и на экономике негативно отражаются тенденции, сформировавшиеся в 1990-е годы.