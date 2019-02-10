В Рубцовске горожане митингуют против закрытия хлебокомбината и других предприятий

Митинг за сохранение Рубцовского хлебокомбината и других предприятий города, находящихся в сложной экономической ситуации, прошел 10 февраля. В нем приняли участие 250 человек. Об этом сообщила на своей странице в Facebook депутат АКЗС от КПРФ Вероника Лапина.

Перед собравшимися выступили председатель профкома хлебокомбината Галина Сизых, глава города Дмитрий Фельдман, депутат горсовета Надежда Дрюпина, адвокат Владимир Кузнецов, руководитель фракции КПРФ в горсовете Владимир Белкин.

Митингующие требовали не допустить закрытие социальных стратегических предприятий, на которых «держится город» — хлебокомбинат, мясокомбинат, автотранспортное предприятие, водоканал.

Хлебокомбинат — старейшее предприятие города. Его работники разместили петицию с просьбой не допустить закрытия. Тем временем никаких официальных заявлений руководство предприятия не делало, с персоналом не общалось.

Митинг против закрытия предприятий Рубцовска. Вероника Лапина в facebook.com.

Один из сотрудников хлебокомбината анонимно рассказал altapress.ru, что именно происходит на предприятии. По его словам, слухи о намерении собственника продать или обанкротить предприятие ходили последние два года.

По словам Вероники Лапиной, на предприятии работает около 300 человек, в случае закрытия комбината они рискуют оказаться на улице.

Руководству хлебокомбината надлежит определить и реализовать меры по выходу из кризисной ситуации, а правительству Алтайского края и администрации Рубцовска оказать помощь предприятиям в плане налогообложения, кредитования и в проведении муниципальных. Такова резолюция митинга.

Помимо этого, торговым сетям, таким как Мария-ра и «Магнит», следует учитывать предпочтения и потребность населения в местной продукции и понимать ответственность бизнеса перед работниками монопредприятий, находящимся под угрозой сокращения.