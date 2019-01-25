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26 января
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В Рубцовске не могут решить, реконструировать ли ветхую баню «за счет образования», или снести

В Рубцовске депутаты и администрация города не могут определить, что делать с банно-прачечным комбинатом, который был некогда очень популярным среди горожан. Зданию бани более 80 лет, сейчас его помещения пустуют. На реконструкцию бани, по оценкам специалистов, потребуется 21 миллион рублей. Эти деньги могут только «отнять» у образования и ЖКХ, сообщают «Наши Новости».

Баня.
Баня.
Анна Зайкова

По словам председателя совета депутатов Рубцовска, средства на реконструкцию и проектную документацию (2−3 млн) придется искать в бюджете на 2020 год.

Василий Курганский,
председатель Совета депутатов Рубцовска:

Вы понимаете, что это будет очень тяжело. Отнять мы можем только в образовании, в культуре, в спорте и в ЖКХ — всё. Больше неоткуда, наш бюджет вы знаете.

Баня находится на балансе предприятия «Центральный рынок». Содержать ветхое здание владельцу невыгодно. По его словам, его проще снести. Депутаты же уверены, что «к людям надо повернуться лицом», и сохранить социально значимы объект, а ремонт можно сделать и за меньшие средства.

В администрации города уверяют, что здание должно пойти под снос. А средства, которые могут пойти на реконструкцию здания, лучше направить на реконструкцию дорог.

Ранее работники одного из старейших предприятий Рубцовска — городского хлебокомбината — разместили петицию с просьбой не допустить закрытия предприятия.

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