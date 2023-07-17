17 июля
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Экономика

В Сбербанк поступили банкноты номиналом в 5 и 10 рублей

О поступлении новых купюр в кассово-инкассаторские центры Сбербанка сообщает "Ъ"

Пятирублевые купюры в Барнауле
Пятирублевые купюры в Барнауле
Предоставлено altapress.ru

В Сбербанке сообщили, что ожидают новую партию купюр. Они будут направлены для работы с клиентам и в отделения банка.

Сотрудника банка были разослали памятки,как проверять "новые деньги" на подлинность.

Еще в марте Банк России вернул и 5 и 10 рублей. Но некоторые регионы получили свежие банкноты еще в конце 2022 года.

Решение вернуть купюры вместо монет было принято из-за роста цен на металл для чеканки.

Следует отметить, что в России остановили печать пятирублевой банкноты еще в 1997 году.

Ранее старые добрые деньги. Куда уходят отслужившие свой век купюры.

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