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В Сбербанке действует сервис выдачи электронных банковских гарантий возмещения НДС

Сервис позволяет:

  • экономить время и средства по доставке банковской гарантии в налоговую, гарантия направляется банком в ФНС в электронной форме в режиме реального времени сразу после подтверждения гарантии клиентом;
  • оперативно получить решение ФНС и возмещение НДС в течение 7 рабочих дней.
В Сбербанке действует сервис выдачи электронных банковских гарантий возмещения НДС.
В Сбербанке действует сервис выдачи электронных банковских гарантий возмещения НДС.
Источник: ПАО Сбербанк

Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в органы Федеральной налоговой службы (ФНС) в электронном виде уже давно стало привычным. Теперь электронный формат предусмотрен и для банковских гарантий для возмещения НДС. ФНС в 2019 году в целях совершенствования электронного документооборота между налоговыми органами, налогоплательщиками и кредитными организациями разработала формат электронной банковской гарантии.

Сервис по выдаче электронных банковских гарантий доступен для клиентов Сбербанка с июля нынешнего года. Он может быть интересен как компаниям среднего, крупного, так и крупнейшего бизнеса — клиентам Сбербанка, работающим в системе Сбербанк Бизнес Онлайн. На сегодняшний день общая сумма выданных в Сибирском банке ПАО Сбербанк электронных банковских гарантий составляет 256 миллионов рублей.

При предоставлении банковской гарантии в налоговую службу срок возврата НДС можно сократить до 7 рабочих дней. Основное преимущество использования электронной банковской гарантии — это автоматическая проверка параметров документа, а также экономия времени на визит в банк и ФНС, что особенно актуально для компаний, которые предоставляют документы в налоговую не по месту нахождения.

Сергей Кузнецов,
заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк:

Сбербанк продолжает воплощать свою стратегию цифровой трансформации и становится больше, чем банком. Сегодня трудно представить современную жизнь без цифровых сервисов, и мы готовы предоставить их для наших клиентов. Для многих организаций быстрое возмещение НДС — это серьезный вопрос. Задержка может повлиять на бизнес, а значит, вызвать необходимость привлекать дополнительные средства. Теперь при использовании банковской гарантии сроки возврата суммы НДС можно сократить с 72 до 7 дней без посещения налоговых органов, что значительно ускоряет и упрощает процесс для наших клиентов.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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