В Сбербанке подсчитали россиян, имеющих собственный бизнес

«Малый и средний бизнес остается недоиспользованным ресурсом российской экономики. Такая ситуация — прямое следствие низкой склонности россиян начинать собственное дело», — цитирует авторов исследования РБК.
Активность предпринимателей и юрлиц определялась по сведениям о движении средств на их счетах. Были охвачены не только зарегистрированные, но и «реально действующие» компании, — правда, без учета самозанятых, пишет polit.ru.
В России действует нацпроект по развитию малого предпринимательстваю. В рамках него к 2024 году индекс предпринимательской активности должен достичь 32,5%, а количество занятых в этой сфере — с нынешних 19 млн человек до 25 млн человек.