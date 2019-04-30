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Экономика

В Сбербанке подсчитали россиян, имеющих собственный бизнес

Исследование Сбербанка по анализу больших данных «СберДанные» показало, что в России только 2,9% населения занимается собственным бизнесом.

Бизнес. Документы.
Бизнес. Документы.
СС0

«Малый и средний бизнес остается недоиспользованным ресурсом российской экономики. Такая ситуация — прямое следствие низкой склонности россиян начинать собственное дело», — цитирует авторов исследования РБК.

Активность предпринимателей и юрлиц определялась по сведениям о движении средств на их счетах. Были охвачены не только зарегистрированные, но и «реально действующие» компании, — правда, без учета самозанятых, пишет polit.ru.

В России действует нацпроект по развитию малого предпринимательстваю. В рамках него к 2024 году индекс предпринимательской активности должен достичь 32,5%, а количество занятых в этой сфере — с нынешних 19 млн человек до 25 млн человек.

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