В Сибири автомобилисты столкнулись с дефицитом топлива

Заморозка цен на топливо изменила торговую политику крупных нефтекомпаний. В результате в Сибири ситуация уже принимает характер локального дефицита нефтепродуктов, сообщает « Коммерсантъ ».

Нефтяники задумались о сокращении убытков в связи с обязательством по заморозке цен на нефтепродукты. Компании стали сокращать продажи бензина и дизельного топлива независимым сетям АЗС, отменять скидки, переходить на полную предоплату и направлять свободное топливо на собственные заправки или продавать его на бирже, рассказали изданию участники рынка.

В Сибири, где исторически велика концентрация независимых АЗС, такой подход уже привел к нехватке дефицитного зимнего дизельного топлива. В частности, в Алтайском крае, Иркутске, Чите и Красноярске заявки независимых заправок на топливо выполнялись на прошлой неделе лишь на 5−10%.

Гендиректор АО «Красноярскнефтепродукт» Андрей Чернов отметил, что «Газпромнефть» по-прежнему заявляет о готовности к продаже топлива, но по факту ресурсы не дает, что еще больше создает напряжение, так как затрудняет возможность планирования поставок. В итоге участники рынка пытаются купить товар у «Роснефти».

«По двое суток водители ночуют в бензовозах, чтобы залить топливо. Самая проблемная позиция — дизтопливо, его отпуск существенно сокращен», — рассказал президент Союза владельцев АЗС Красноярского края Евгений Решетников.

Избежать полноценного кризиса в такой ситуации можно лишь за счет зимнего падения спроса и низких цен на нефть, считают собеседники издания, пишет znak.com.

В то же время глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил «Коммерсанту», что независимые АЗС влияют на рост цен на топливо.

В России 70% вертикально интегрированных компаний и 30% независимых сетей, отметил Сечин. По его словам, именно эти 30% влияют на ценообразование, так как их поддерживает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«Если мы даем цену ниже, то сразу попадаем на антимонопольное разбирательство, значит, вынуждены даже поднимать цену», — заявил Сечин.

Он объяснил процесс формирования цен на независимых АЗС на примере одного из регионов.

«Есть две монопольные структуры, которые диктуют цены, а также ещё десяток посредников с различными названиями, я не всех помню даже, но с тем же собственником, что и в сетях. То есть это цепочка посреднических структур, которые формируют цену и транслируют её уже на сети», — отметил глава «Роснефти», пишет RT.