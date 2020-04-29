Кредит под 0% годовых на выплату зарплаты сотрудникам начали выдавать банки по правительственной программе помощи малому и среднему бизнесу. Кто именно может рассчитывать на льготный кредит? Какую сумму можно получить у банка взаймы? В этом разбирался altapress.ru.

В Сибири начали выдавать кредиты на зарплату под 0%.

Главные условия кредита под зарплату

На получение беспроцентного кредита под зарплату могут рассчитывать компании и индивидуальные предприниматели из отраслей, сильнее всего пострадавших от распространения коронавируса. Отрасли эти определены правительством РФ, и сегодня их 11.

Определенный вид деятельности — одно из требований к заемщику. Другое — сохранение рабочих мест за всеми сотрудниками в течение всего периода кредитования.

Цель такого кредита — неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости (выплата зарплаты сотрудникам). При этом важно понимать: ставка 0% годовых действует в течение шести месяцев.

О каком размере кредита может идти речь? Его максимальная сумма рассчитывается исходя из штатной численности сотрудников по такой формуле: численность сотрудников * МРОТ (с учетом районных коэффициентов и процентных надбавок к зарплате с учетом выплат страховых взносов) * 6 месяцев.

Малый бизнес. СС0

Как работает программа?

Одним из первых кредитных организаций, подавших заявку на участие в программе, стал Банк «Левобережный». Соглашение с Минэкономразвития РФ подписано, и Банк готов предоставлять бизнесу кредиты на выплату зарплаты.

Владимир Шапоренко,

генеральный директор Банка «Левобережный» ( ПАО):

С учетом требований программы мы разработали специальный продукт «Кредит на зарплату 0%", по условиям которого наши клиенты — юрлица и ИП, — наиболее пострадавшие в сложившейся эпидемиологической и экономической ситуации, могут получить беспроцентный кредит при наличии активного зарплатного проекта в Банке «Левобережный».

По словам руководителя, важно, чтобы клиент относился к сегменту микро- и малого бизнеса*, был включен в Единый реестр субъектов МСП, осуществлял деятельность не менее года и не находился в стадии банкротства.

В Сибири начали выдавать кредиты на зарплату под 0%. СС0

Хочу отметить, что клиенты, которым банк предоставил кредитные каникулы по закону № 106-ФЗ или реструктуризировал уже имеющиеся кредиты, не смогут воспользоваться данным продуктом, — отметил Владимир Шапоренко.

Кроме того, владелец бизнеса не должен иметь планов свернуть его, рассказал заместитель управляющего Банком «Открытие» в Алтайском крае Андрей Белоусов:

Ключевые вопросы: видит ли заемщик перспективу, понимает ли, как проживет тяжелое время и что намерен делать, когда оно закончится?

На сегодня всего 31 российский банк подписал соглашение с Минэкономразвития об участии в этой программе. Но данный список власти предполагают существенно расширить.

*По закону к субъектам малого бизнеса относятся компании с годовым доходом до 800 млн рублей и численностью сотрудников до 100 человек. К микропредприятиям — компании с доходом до 120 млн рублей в год и штатом до 15 человек.