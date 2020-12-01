В Совфеде рассказали, кто получит две пенсии в декабре

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова объяснила, кому из пенсионеров полагается двойная выплата в декабрь, пишет РИА Новости.

В России существует практика начисления январской пенсии в конце декабря россиянам, которым «Почта России» доставляет выплаты с 1 по 3 января включительно.

«Этим людям пенсии будут доставлены в конце декабря. Сумма придет полностью — за весь январь», — сказала Бибикова.

Ранее сенатор сообщила об индексации пенсий в 2021 году для неработающих пенсионеров. Увеличение составит 6,3% — почти в два раза выше инфляции, которая, как показывают прогнозы, будет на уровне 3,7−3,8%.

«То есть пенсия в среднем увеличится на тысячу рублей», — подчеркнула Бибикова.

Кроме того, отметила член Совфеда, с 1 февраля ожидается увеличение ежемесячных выплат ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий. Размер индексации устанавливается на основе индекса потребительских цен за предыдущий год. Сейчас этот показатель составляет 3,8%.