В столице Алтайского края оплачивать проезд стало возможно банковской картой

Проект реализован ПАО Сбербанк и МУП Центртранс при поддержке Администрации г.Барнаула. Со 02 февраля 2019 года в муниципальном электротранспорте стали принимать к оплате бесконтактные банковские карты. С 12 февраля 2019 года приём банковских карт с бесконтактной технологией стал возможен и у других перевозчиков, подключенных к автоматизированной системе учёта оплаты проезда.

Сергей Щукин,

заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству , благоустройству , транспорту и связи Барнаула:

Технология бесконтактных платежей удобна и безопасна, поэтому число людей, выбирающих такой способ оплаты проезда, постоянно растет. Пассажирам нет необходимости запасаться «мелочью», всегда можно посмотреть историю поездок, а для перевозчика это дополнительный учет финансовых потоков.

Проект реализован на всем муниципальном транспорте Барнаула — это 200 трамваев и троллейбусов, а также более 400 автобусов частных перевозчиков. Для оплаты проезда достаточно приложить банковскую карту или другое устройство с бесконтактной технологией (смартфон, часы, браслет с поддержкой Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay) к терминалу, который находится у кондуктора или водителя, после чего пассажир получает билет, а необходимая сумма будет авторизована и в дальнейшем списана со счета.

Антон Милютин,

управляющий Алтайским отделением № 8644 ПАО Сбербанк:

Сегодня практически каждый барнаулец получает зарплату на банковскую карту. Мы предложили жителям использовать обычную расчетную карту для оплаты проезда в транспорте. Для пассажира это удобство: не придётся беспокоиться о своевременном её пополнении, и безопасность: карта надежно защищена от списаний.

Платежные операции на транспорте совершаются с применением offline-технологии, что позволяет увеличить скорость их проведения (это занимает доли секунды), при этом списание средств за совершенную поездку и получение СМС-уведомления происходит с интервалом во времени. Таков принцип работы транспортного эквайринга. Транспортная процессинговая система четко фиксирует количество фактически совершенных поездок пассажира и оправляет в обработку только те, по которым ещё не получено подтверждение о списании средств с карты.

Для удобства пользователей на сайте транспортного оператора www.tk-barn.ru размещена полезная информация, а также личный кабинет, где можно отследить историю своих поездок, погасить задолженность по неоплаченным поездкам, и получить ответы на часто задаваемые вопросы о работе сервиса.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.