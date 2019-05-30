Маленькая победа минстроя: арбитраж отклонил претензии владельца полигона ТКО в Бийске

Владелец мусорного полигона в Бийске «Уют Плюс» не смог оспорить в арбитраже выбор регоператора для Бийской зоны. Компания считала, что год назад при проведении конкурса Минстрой Алтайского края не раз нарушил закон и принял поддельные документы от другого участника. А значит, итоги надо признать недействительными. Но судья нарушений не усмотрела и итоги не отменила.

Считала , что нарушил закон

Владелец полигона в Бийске девять месяцев бился за то, чтобы признать недействительными итоги проведенного алтайским минстроем конкурса по выбору регоператора для Бийской зоны. Но успеха не достиг: 27 мая арбитраж опубликовал итоговое решение.

В конкурсе, проходившем в апреле-мае 2018 года, фирма «Уют Плюс» поучаствовать пыталась. Но не была допущена. И победу одержал единственный участник — «Спецобслуживание Центральное». В арбитраж фирма обратилась, так как считала: минстрой нарушил закон, а победитель совершил подлог.

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Соответствует требованиям

Фирма «Уют плюс» заявила в суде: на конкурс необоснованно допустили «Спецобслуживание-Центральное».

Последняя якобы подала на конкурс подложный документ: соглашение с администрацией Алтайского района от 1 марта 2018 года (о размещении и обработке на территории района отходов). Представитель фирмы «Уют плюс» заявил: на конкурс требуется соглашение о муниципально-частном партнерстве. А такого документа компания «Спецобслуживание-Центральное» с районом не подписала.

Арбитраж ситуацию изучил и пояснил: представленный на конкурс документ — это лишь соглашение о намерениях. А не о муниципально-частном партнерстве.

Между тем, на конкурс представлен еще один важный документ: инвестиционное соглашение с администрацией Первомайского сельсовета Бийского района и фирмой «Коммунальщик» о строительстве объекта размещения отходов. И этот документ соответствует требованиям конкурса.

В итоге довод о незаконности допуска на конкурс компании «Спецобслуживание-Центральное» судья Любовь Куличкова отклонила.

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Полигон не признан полигоном

Кроме этого, фирма «Уют плюс» полагала: в ее пользу должно было сыграть наличие полигона твердых отходов в Бийске — фирма его купила. То есть она проходила по критерию обеспеченности объектом по обработке, обезвреживанию или захоронению ТКО.

Однако эти сведения конкурсная комиссия тоже признала недостоверными. Фирма попыталась это опровергнуть в суде, предъявив договор купли-продажи.

В минстрое, однако, пояснили: полигон не включен в госреестр. А раз не включен, захоранивать там отходы нельзя. И полигона нет. Арбитраж с этой позицией согласился.

Спор не прекращается

По этим и ряду других оснований судья Любовь Куличкова не признала недействительными итоги конкурсного отбора. Поэтому пока у Бийской зоны остается действующий регоператор — «Спецобслуживание-Центральное». Решение еще не вступило в силу.

Между тем, конфликт между бийским регоператором и компанией, обслуживающей полигон (у собственника его арендует «Спецобслуживание плюс»), продолжается. Накануне нового года полигон отказался принимать отходы вечером, после 18:00.

При этом машины регоператора собирают мусор в частном секторе именно по вечерам. В итоге мусор от частного сектора приходится хранить в машинах до утра, рассказал altapress.ru Алексей Щербатов, гендиректор компании-регоператора.