В ТД «Кремлевский» опровергли информацию об упразднении

Между тем в самом торговом доме эту информацию опровергают.
Так, юрисконсульт ТД «Кремлевский» Екатерина Кирьянова указывает: «Информация об упразднении ФГУП «Торговый дом «Кремлевский» является ложной. Сведения, опубликованные в статье от 05.04 2022, являются ошибочными. Приносим генеральному директору «Торговый дом «Кремлевский» свои извинения».
«Торговый дом «Кремлевский» был и остается подведомственным предприятием управления делами президента», — заявила «Интерфаксу» официальный представитель управделами Елена Крылова.