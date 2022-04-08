8 апреля
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Экономика

В ТД «Кремлевский» опровергли информацию об упразднении

На днях в ряде СМИ прошла информация о том, что «Торговый дом «Кремлевский» упразднен, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на указ, который якобы подписал президент РФ Владимир Путин.

Между тем в самом торговом доме эту информацию опровергают.

Так, юрисконсульт ТД «Кремлевский» Екатерина Кирьянова указывает: «Информация об упразднении ФГУП «Торговый дом «Кремлевский» является ложной. Сведения, опубликованные в статье от 05.04 2022, являются ошибочными. Приносим генеральному директору «Торговый дом «Кремлевский» свои извинения».

«Торговый дом «Кремлевский» был и остается подведомственным предприятием управления делами президента», — заявила «Интерфаксу» официальный представитель управделами Елена Крылова.

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