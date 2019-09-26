В текущем году Россельхозбанк перечислил более 10 млн рублей на проекты по защите амурского тигра

В рамках кампании «Их судьба в наших руках» АО «Россельхозбанк» с начала 2019 года перечислил более 10 млн рублей на проекты по защите и сохранению амурского тигра.

Совместная кампания с Автономной некоммерческой организацией «Центр «Амурский тигр» реализуется с 2014 года. В рамках нее выпускаются кредитные и дебетовые карты, при использовании которых АО «Россельхозбанк» перечисляет определенный процент от своей прибыли на меры по спасению и сохранению одного из самых редких и красивых хищников на планете — амурского тигра. Всего за время действия кампании банк перечислил почти 70 млн рублей.

Полученные средства Центр «Амурский тигр» направляет на финансирование проектов по усилению борьбы с браконьерством, техническому оснащению служб охотничьего надзора и служб охраны особо охраняемых природных зон в ареале тигра. Второе направление финансирования — это мероприятия по воспитанию в обществе культуры бережного отношения к природе.

Ирина Жачкина,

первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк»:

Россельхозбанк уделяет огромное внимание охране окружающей среды. Амурский тигр — один из самых малочисленных подвидов тигра. Он занесен в Красный список Международного союза охраны природы и Красную книгу Российской Федерации. Клиенты Россельхозбанка принимают активное участие в кампании по сохранению этих уникальных представителей дикой природы. Благодаря нашей программе россияне получили возможность помочь амурскому тигру, просто расплачиваясь нашей картой. Мы уверены, что эмиссия карты будет только расти.

Сергей Арамилев,

генеральный директор Центра «Амурский тигр»:

Амурского тигра невозможно защитить «в вакууме». Поэтому все наши проекты направлены на поддержку как самого тигра, так и его кормовой базы — копытных животных, и леса, служащего домом для зверей и кормильцем для людей, проживающих в ареале обитания хищника. Россельхозбанк является давним партнером Центра, и его вклад в дело защиты экосистемы юга Дальнего Востока и поддержки местного населения трудно переоценить. Уверены, что впереди нас ждут еще долгие годы совместной работы и вместе мы сможем добиться поставленных целей.

В первом полугодии 2019 года Россельхозбанк эмитировал 4,5 тыс. кредитных и 18,5 тыс. дебетовых карт «Амурский тигр». Всего по итогам первого полугодия 2019 года более 4,3 млн клиентов используют платежные карты Банка.

АО «Россельхозбанк»