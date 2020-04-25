Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 апреля 11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

В Томске придумали как помочь предпринимателям рублем

В Томской области принято решение установить стоимость патента на ведение предпринимательской деятельности в размере 1 рубль. Об этом сообщает «Интерфакс».

Памятник рублю в Барнауле.
Памятник рублю в Барнауле.
Денис Барсуков, altapress.ru.

24 апреля необходимые поправки в местный закон приняли депутаты Законодательной думы Томской области.

Снижение стоимости произойдет для предпринимателей, работающих в 20 отраслях, которые наиболее сильно пострадали из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса.

Среди них — бытовые услуги, автоперевозки, услуги общественного питания, дошкольного и дополнительного образования и другие.

Ранее средняя стоимость годового патента в этих отраслях составляла в области 12 тыс. рублей.

Напомним: в Алтайском крае стоимость патентов для ведения предпринимательской деятельности всегда вызывало недовольство предпринимателей. Бизнес считал, что некоторые «расценки» завышены.

Неслучайно, число выданных патентов в регионе крайне мало, в 2019 году было выдано всего лишь 718 таких документов для начала предпринимательской деятельности.

Также остается загадкой, какие инициативы готовы выдвинуть депутаты Алтайского Заксобрания, чтобы облегчить жизнь субъектам МСП. Ранее губернатор региона Виктор Томенко сделал заявление в СМИ, что бюджетные возможности поддержки алтайского бизнеса чрезвычайно ограничены.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость