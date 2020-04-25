В Томске придумали как помочь предпринимателям рублем

В Томской области принято решение установить стоимость патента на ведение предпринимательской деятельности в размере 1 рубль. Об этом сообщает «Интерфакс».

24 апреля необходимые поправки в местный закон приняли депутаты Законодательной думы Томской области.

Снижение стоимости произойдет для предпринимателей, работающих в 20 отраслях, которые наиболее сильно пострадали из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса.

Среди них — бытовые услуги, автоперевозки, услуги общественного питания, дошкольного и дополнительного образования и другие.

Ранее средняя стоимость годового патента в этих отраслях составляла в области 12 тыс. рублей.

Напомним: в Алтайском крае стоимость патентов для ведения предпринимательской деятельности всегда вызывало недовольство предпринимателей. Бизнес считал, что некоторые «расценки» завышены.

Неслучайно, число выданных патентов в регионе крайне мало, в 2019 году было выдано всего лишь 718 таких документов для начала предпринимательской деятельности.

Также остается загадкой, какие инициативы готовы выдвинуть депутаты Алтайского Заксобрания, чтобы облегчить жизнь субъектам МСП. Ранее губернатор региона Виктор Томенко сделал заявление в СМИ, что бюджетные возможности поддержки алтайского бизнеса чрезвычайно ограничены.