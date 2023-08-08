В тренде натуральность и функциональность

За прошедший год добавились новые бренды из Италии и Германии, а уровень качества материалов остается премиальным. Плитка и керамогранит — наше основное направление. Ведущие бренды в этой категории — Porcelanosa и Atlas Cancorde (2).
Сложный, но красивый керамогранит
Сейчас на пике популярности керамогранит. В его применении произошел колоссальный прорыв. Плитки достигли формата 150×300 см. Теперь крупноформатными считаются все размеры, превышающие 60×120 см.
Плитка толщиной 6 мм используется для стен, толщиной 7–15 мм применяется практически везде: для стен, полов, ступеней, наружной облицовки зданий. Из толстого керамогранита толщиной 20 мм делают тротуарную плитку.
Этот материал сейчас используют не только для отделки, но и для изготовления мебели, столешниц, каминных полок и подоконников. Благодаря большому разнообразию размеров, рисунков и текстур, керамогранит может украсить интерьер в любом стиле.
Расцветка перестала быть однообразной, и на поверхности плитки наносятся рисунки, точно имитирующие различные фактуры: дерево, камень, бетон, кирпич и металл.
Широкие возможности использования материала требуют его высокого качества. При работе с крупноформатным керамогранитом возрастают риски. Резка под разным углом, вырез отверстий без сколов и разломов требуют не только высокой квалификации мастера, но и правильного выбора бренда керамогранита.
Мы об этом хорошо знаем и представляем керамограниты самого высокого качества: испанский бренд Porcelanosa и итальянский Atlas Cancorde форматов 120×278, 150×300 см, а также Roca (3) формата 100×200 см.
Работа с такими форматами — непростая задача, учитывая, что квадратный метр плитки весит от 10 до 25 кг. А значит, нужно тщательно продумывать логистику.
Трехметровую плиту, например, в многоэтажный дом нельзя доставить при помощи лифта, ее поднимают на тросах в промежутках между лестничными маршами. Подбор материалов с учетом этих нюансов — непростая, но решаемая задача.
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Высокий стандарт сантехники
Еще один новый бренд салона — Ideal Standard (4) — известный производитель сантехники и мебели для ванных комнат. Философия компании в том, что ванная комната должна стать стандартом.
Компания сделала множество открытий в сфере сантехники — первая цельная ванна, первый картридж на керамических дисках, первый подвесной унитаз, инновационные материалы и покрытия и многое другое.
Вот и сегодня Ideal Standard разработал и запатентовал уникальную технологию смыва AquaBlade (5). Она позволяет очистить унитаз с минимальным расходом воды.
AquaBlade обеспечивает смыв под высоким давлением — более эффективный и более тихий по сравнению с традиционным. Эта технология устанавливает новые стандарты в двух направлениях — дизайн туалета и уровень чистоты.
Большая палитра
Экологичность и натуральность материалов, функциональность — главные тенденции в дизайне интерьера на этот год. В нашем салоне появился новый бренд — OIKOS (6), который выпускает экологически чистые краски и декоративную штукатурку высокого качества.
В производстве используются инновационные технологии, краски очень легко и экономно наносятся на любую поверхность, устойчивы к царапинам и воздействию ультрафиолетовых лучей. Отсутствие токсичных веществ делает их экологичными и безвредными.
OIKOS предлагает широкий выбор цветов и оттенков. Это прекрасное решение для людей, которые ценят здоровье и экологию, но при этом не хотят отказываться от красивых и стойких покрытий.
г. Барнаул, пр. Строителей, 92
Тел. +7 (3852) 59-10-69
porcelanosa.barnaul@mail.ru
(1) Порселаноса
(2) Атлас Конкорд
(3) Рока
(4) Идеал Стандарт
(5) Акваблэйд
(6) ОЙКОС