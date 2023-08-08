В тренде натуральность и функциональность

Салон Porcelanosa (1) — уникальное пространство, где можно найти товары для создания стильного и современного интерьера. Мы ориентированы на создание гармонии между функциональностью и эстетикой.

Салон Porcelanosa — пространство, где можно найти товары для создания стильного и современного интерьера.

За прошедший год добавились новые бренды из Италии и Германии, а уровень качества материалов остается премиальным. Плитка и керамогранит — наше основное направление. Ведущие бренды в этой категории — Porcelanosa и Atlas Cancorde (2).

Сложный, но красивый керамогранит

Сейчас на пике популярности керамогранит. В его применении произошел колоссальный прорыв. Плитки достигли формата 150×300 см. Теперь крупноформатными считаются все размеры, превышающие 60×120 см.

Плитка толщиной 6 мм используется для стен, толщиной 7–15 мм применяется практически везде: для стен, полов, ступеней, наружной облицовки зданий. Из толстого керамогранита толщиной 20 мм делают тротуарную плитку.

Этот материал сейчас используют не только для отделки, но и для изготовления мебели, столешниц, каминных полок и подоконников. Благодаря большому разнообразию размеров, рисунков и текстур, керамогранит может украсить интерьер в любом стиле.

Расцветка перестала быть однообразной, и на поверхности плитки наносятся рисунки, точно имитирующие различные фактуры: дерево, камень, бетон, кирпич и металл.

Широкие возможности использования материала требуют его высокого качества. При работе с крупноформатным керамогранитом возрастают риски. Резка под разным углом, вырез отверстий без сколов и разломов требуют не только высокой квалификации мастера, но и правильного выбора бренда керамогранита.

Мы об этом хорошо знаем и представляем керамограниты самого высокого качества: испанский бренд Porcelanosa и итальянский Atlas Cancorde форматов 120×278, 150×300 см, а также Roca (3) формата 100×200 см.

Работа с такими форматами — непростая задача, учитывая, что квадратный метр плитки весит от 10 до 25 кг. А значит, нужно тщательно продумывать логистику.

Трехметровую плиту, например, в многоэтажный дом нельзя доставить при помощи лифта, ее поднимают на тросах в промежутках между лестничными маршами. Подбор материалов с учетом этих нюансов — непростая, но решаемая задача.

Салон Porcelanosa — пространство, где можно найти товары для создания стильного и современного интерьера. Фото предоставлено салоном Porcelanosa. Салон Porcelanosa — пространство, где можно найти товары для создания стильного и современного интерьера. Фото предоставлено салоном Porcelanosa. слайд 3 Салон Porcelanosa — пространство, где можно найти товары для создания стильного и современного интерьера. Фото предоставлено салоном Porcelanosa. Салон Porcelanosa — пространство, где можно найти товары для создания стильного и современного интерьера. Фото предоставлено салоном Porcelanosa. Салон Porcelanosa — пространство, где можно найти товары для создания стильного и современного интерьера. Фото предоставлено салоном Porcelanosa. Салон Porcelanosa — пространство, где можно найти товары для создания стильного и современного интерьера. Фото предоставлено салоном Porcelanosa. Салон Porcelanosa — пространство, где можно найти товары для создания стильного и современного интерьера. Фото предоставлено салоном Porcelanosa.

Высокий стандарт сантехники

Еще один новый бренд салона — Ideal Standard (4) — известный производитель сантехники и мебели для ванных комнат. Философия компании в том, что ванная комната должна стать стандартом.

Компания сделала множество открытий в сфере сантехники — первая цельная ванна, первый картридж на керамических дисках, первый подвесной унитаз, инновационные материалы и покрытия и многое другое.

Вот и сегодня Ideal Standard разработал и запатентовал уникальную технологию смыва AquaBlade (5). Она позволяет очистить унитаз с минимальным расходом воды.

AquaBlade обеспечивает смыв под высоким давлением — более эффективный и более тихий по сравнению с традиционным. Эта технология устанавливает новые стандарты в двух направлениях — дизайн туалета и уровень чистоты.

Большая палитра

Экологичность и натуральность материалов, функциональность — главные тенденции в дизайне интерьера на этот год. В нашем салоне появился новый бренд — OIKOS (6), который выпускает экологически чистые краски и декоративную штукатурку высокого качества.

В производстве используются инновационные технологии, краски очень легко и экономно наносятся на любую поверхность, устойчивы к царапинам и воздействию ультрафиолетовых лучей. Отсутствие токсичных веществ делает их экологичными и безвредными.

OIKOS предлагает широкий выбор цветов и оттенков. Это прекрасное решение для людей, которые ценят здоровье и экологию, но при этом не хотят отказываться от красивых и стойких покрытий.

г. Барнаул, пр. Строителей, 92

Тел. +7 (3852) 59-10-69

porcelanosa.barnaul@mail.ru

(1) Порселаноса

(2) Атлас Конкорд

(3) Рока

(4) Идеал Стандарт

(5) Акваблэйд

(6) ОЙКОС