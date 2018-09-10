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В ТРЦ «Европа» вместо дорогого рынка откроют магазин «Ярче»

В торгово-развлекательном центре «Европа» откроется точка томской сети «Ярче». Магазин заменит собой несостоявшийся «лакшери» рынок.

"Ярче".
"Ярче".

«Ярче» откроется на месте «Экомаркета», сказано на сайте ТРЦ «Европа». Это будет традиционный магазин сети, хотя он и займет большую площадь, чем обычно, уточнили в офисе «KDV-групп».

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Экономика

В «Европе» заработает как минимум 58-й магазин сети в Барнауле (всего в Сибири и Московской области она насчитывает 500 магазинов). В том числе он будет соседствовать с уже работающими точками на Георгиева, 44 и Попова, 107а.

Сейчас «Ярче» развивается в центральной части Барнаула, а также за ул. Малахова к Попова и дальше в сторону аэропорта. То есть, ритейлер закрепляется в районах многоэтажной застройки, обходя частный сектор. В отличие от других ритейлеров, он может размешать продуктовые магазины современного формата на небольшой площади в 100 — 200 кв.м.

Продвигает сеть томский производитель KDV-групп". Ему принадлежат фабрики по производству печенья, конфет, снеков и другой подобной продукции. Руководит бизнесом предприниматель Денис Штенгелов.

Магазин &quot;Ярче&quot; в ТРЦ &quot;Европа&quot;.
Магазин «Ярче» в ТРЦ «Европа».
.skyscrapercity.com.

Почему «Ярче» откроется в «Европе»

Изначально в ТРЦ «Европа» работал гиперпермакет «Холидей», но сеть начала сжиматься и в первую очередь избавилась от своих больших форматов. На его месте открылся продуктовый рынок «Экомаркет». Планировалось, что здесь можно будет приобрести элитные продукты, в том числе местных фермеров. Проект не состоялся, но отдельные арендаторы закрепились в «Европе». В их числе «Винотека», «Карамель» и «Форне».

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