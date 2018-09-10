В ТРЦ «Европа» вместо дорогого рынка откроют магазин «Ярче»

«Ярче» откроется на месте «Экомаркета», сказано на сайте ТРЦ «Европа». Это будет традиционный магазин сети, хотя он и займет большую площадь, чем обычно, уточнили в офисе «KDV-групп».

В «Европе» заработает как минимум 58-й магазин сети в Барнауле (всего в Сибири и Московской области она насчитывает 500 магазинов). В том числе он будет соседствовать с уже работающими точками на Георгиева, 44 и Попова, 107а.

Сейчас «Ярче» развивается в центральной части Барнаула, а также за ул. Малахова к Попова и дальше в сторону аэропорта. То есть, ритейлер закрепляется в районах многоэтажной застройки, обходя частный сектор. В отличие от других ритейлеров, он может размешать продуктовые магазины современного формата на небольшой площади в 100 — 200 кв.м.

Продвигает сеть томский производитель KDV-групп". Ему принадлежат фабрики по производству печенья, конфет, снеков и другой подобной продукции. Руководит бизнесом предприниматель Денис Штенгелов.

Магазин «Ярче» в ТРЦ «Европа». .skyscrapercity.com.

Почему «Ярче» откроется в «Европе»

Изначально в ТРЦ «Европа» работал гиперпермакет «Холидей», но сеть начала сжиматься и в первую очередь избавилась от своих больших форматов. На его месте открылся продуктовый рынок «Экомаркет». Планировалось, что здесь можно будет приобрести элитные продукты, в том числе местных фермеров. Проект не состоялся, но отдельные арендаторы закрепились в «Европе». В их числе «Винотека», «Карамель» и «Форне».