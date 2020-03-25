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Экономика

В ЦБ рассказали, грозит ли Алтайскому краю нехватка наличных в банкоматах

Банк России рекомендовал коммерческим банкам изменить работу банкоматов. В отделения Барнаул Банка России рассказали, грозит ли жителям Алтайского края нехватка наличных.

Банкомат.
Банкомат.
СС0

Центробанк имел ввиду банкоматы, в которых действует принцип рециркуляции. В Алтайском крае таких устройств — 601 или 24%, пояснили в алтайском отделении.

«В этих банкоматах предусмотрен замкнутый цикл обращения наличных, то есть один клиент вносит деньги, а затем эти же купюры может получить уже другой человек. В таких банкоматах рекомендовано отключить режим рециркуляции, но жителям региона не стоит беспокоиться — возможность выдачи и приема наличных сохранится», — комментируют в пресс-службе.

Банкоматы с рециркуляцией будут действовать как традиционные. Таких в Алтайском крае большинство — 76% (1 929 штук) — и их изменения не коснутся.

«Эти устройства работают следующим образом: когда человек вносит деньги в банкомат, они поступают в одну кассету, а когда клиент их получает, они берутся уже из другой кассеты. Смешения наличности здесь не происходит», — добавили специалисты.

Сколько держится коронавирус на деньгах

На банкнотах коронавирус может сохраняться до 3−4 дней. Поэтому банкам нужно выдерживать определенное время и хранить деньги у себя, прежде чем выдавать их клиентам или загружать в банкоматы.

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