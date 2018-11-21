На международном форуме ЦБ рассказал о проблемах с китайскими банками из-за санкций

Глава представительства Центробанка в Китае Владимир Данилов рассказал о возникших проблемах с китайскими коммерческими банками из-за санкций третьих стран, сообщает РИА Новости .

Некоторые китайские коммерческие банки расширительно интерпретирует ограничительные меры, которые применяются в отношении России.

«Буквально практика последних двух-трех дней показывает, что эта проблема существует. Два дня назад эту проблему решали. Банк России направил в Народный банк Китая соответствующее разъяснение, Народный банк Китая в свою очередь довел до своих коммерческих банков содержание этих наших разъяснений», — рассказал Данилов.

Данилов пояснил, что санкции не заставляют ограничивать платежи через банки, которые не внесены в санкционные списки. Однако проблема, по его словам существует, пишет РБК.

В связи с этим Центробанк вынужден направлять в Народный банк Китая соответствующие разъяснения, пишет Газета.Ru.

Заявление представителя ЦБ прозвучало на форуме «Инвестиции и финансовые возможности на российском рынке капитала», организованном Московской биржей и Шанхайской фондовой биржей.

Закрывают счета

Ранее сообщалось. что банки в Китае стали массово закрывать счета российских компаний, блокировать платежи клиентов в РФ и отказывать даже в обмене валюты.

Около полутора лет назад такие меры коснулись компаний из санкционных списков США и Евросоюза. Однако сейчас банки в КНР «рассматривают уже весь российский бизнес как „токсичный“», рассказал агентству управляющий партнер группы компаний Skymax Игорь Шибанов.

Сложности у туристов

Сложности в китайских банках возникли и у некоторых туристов из РФ с личными счетами. В частности, они не могли поменять деньги в банке.

То есть турист приходит с долларами в банк, но как только видят российский паспорт, выгоняют. Причем это государственные китайские банки.

Казалось бы, какая проблема — поменять туристам деньги? «Но некоторые китайские банки находятся под очень сильным влиянием у американцев», — добавил Шибанов.

Улыбка сквозь зубы

Бизнесмен рассказал. как сейчас относятся в КНР к российским бизнесменам.

Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин на «Улице Дальнего Востока». kremlin.ru

«Еще недавно я своим друзьям говорил о том, что такого режима для бизнеса нет ни в одной стране, то есть в Китае это очень легко, бизнесом заниматься очень комфортно. Но, к сожалению, китайская банковская система сейчас такая… очень жесткая по отношению к нам. Улыбаются, но сквозь зубы», — резюмировал предприниматель.