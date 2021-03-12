В ЦБ высказались о банкнотах в 10 тысяч рублей

Набиуллина заявила, что ее ведомство не считает нужным выпускать монеты в 50 рублей и банкноты в 10 тыс. рублей.

«Центробанк в настоящее время не рассматривает ни монету в 50 рублей, ни банкноту в 10 тыс. рублей. У 50-рублевой монеты, возможно, и есть преимущества, хотя и неочевидные, но мы видим, что граждане не очень сильно любят рассчитываться монетами», — цитируют Набиуллину «Известия».