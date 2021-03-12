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Экономика

В ЦБ высказались о банкнотах в 10 тысяч рублей

Глава Банка России Эльвира Набиуллина высказалась о банкнотах в 10 тыс. рублей.

Банк России.
Банк России.
cbr.ru

Набиуллина заявила, что ее ведомство не считает нужным выпускать монеты в 50 рублей и банкноты в 10 тыс. рублей.

«Центробанк в настоящее время не рассматривает ни монету в 50 рублей, ни банкноту в 10 тыс. рублей. У 50-рублевой монеты, возможно, и есть преимущества, хотя и неочевидные, но мы видим, что граждане не очень сильно любят рассчитываться монетами», — цитируют Набиуллину «Известия».

Подобный шаг ЦБ будет чреват дополнительными затратами на наладку оборудования для кредитных организаций. Кроме того, расходы, возможно, превысят «потенциальную, да и то сомнительную выгоду», подчеркнула Набиуллина.

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