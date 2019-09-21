В центре Барнаула могут построить отель Radisson

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и руководство компании Radisson HotelGroup достигли предварительной договоренности о строительстве в самом центре Барнаула современного отеля.

Звездная категория (4 или 5) пока не названа, но уже известно, что отельер рассматривает участок на пересечении пр-та Социалистического и улицы Молодежной, справа от парка «Барнаульская крепость».

Мария Зновая, директор по развитию бизнеса Radisson HotelGroup, на встрече с Виктором Томенко в Москве 20 сентября подтвердила готовность компании участвовать в реализации инвестиционного проекта. Возможным партнером выступит и компания «АлтайПремиумСтрой» — не так давно она сдала в эксплуатацию в Барнауле лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья».

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края: