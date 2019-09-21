В центре Барнаула могут построить отель Radisson

Звездная категория (4 или 5) пока не названа, но уже известно, что отельер рассматривает участок на пересечении пр-та Социалистического и улицы Молодежной, справа от парка «Барнаульская крепость».
Мария Зновая, директор по развитию бизнеса Radisson HotelGroup, на встрече с Виктором Томенко в Москве 20 сентября подтвердила готовность компании участвовать в реализации инвестиционного проекта. Возможным партнером выступит и компания «АлтайПремиумСтрой» — не так давно она сдала в эксплуатацию в Барнауле лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья».
Виктор Томенко, губернатор Алтайского края:
Мы заинтересованы в сотрудничестве. Для развития инфраструктуры, туризма и деловых связей Барнаулу необходима гостиница международного уровня с высокими стандартами обслуживания гостей.