В центре «Мой бизнес» расскажут, как продвинуть в интернете социальное предприятие

Бизнес-практикум «Продвигаем в интернет социальное предприятие. Каналы, коммуникации, контент» пройдет в Барнауле на базе центра «Мой бизнес».

Для участников семинара проведут интенсивное погружение в инструменты и принципы продвижения социально-предпринимательских проектов. Под руководством опытных экспертов Опытные эксперты помогут освоить ключевые алгоритмы и навыки, необходимые для самостоятельной работы.

В бизнес-практикуме могут принять участие субъекты малого и среднего предпринимательства, реализующие проекты в области социального предпринимательства, подтвердившие статус социального предприятия в текущем календарном году.

Основные вопросы бизнес-практикума: Современные каналы продвижения социального предприятия в интернет.

Инструменты , алгоритмы и принципы продвижения социального предприятия.

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Также в ходе обучения будет проведено восемь brainstorm-сессий, где участники под руководством тренеров смогут разработать четкий алгоритм продвижения собственного социального проекта.

Тренеры бизнес-практикума: Артем Сошников (Барнаул) — управляющий партнер Catafot Digital Agency. Опыт работы в digital-маркетинге 10 лет , автор тренинга «Интернет-маркетинг для социального бизнеса». Сертифицированный SMM и таргетолог социальных сетей Вконтакте и Одноклассники , сертифицированный тренер по подготовке социальных предпринимателей.

(Барнаул) — управляющий партнер Catafot Digital Agency. Опыт работы в digital-маркетинге 10 лет автор тренинга «Интернет-маркетинг для социального бизнеса». Сертифицированный SMM и таргетолог социальных сетей Вконтакте и Одноклассники сертифицированный тренер по подготовке социальных предпринимателей. Роман Чигирев (Барнаул) — руководитель и шеф-редактор контент-агентства Morze. Опыт работы в контент-индустрии 10 лет. Работал с брендами: Johnson&Johnson , Yota , Ростелеком , Яндекс. Такси , Skillbox , СберБанк , MTV , ИД «Просвещение». Публиковался в Forbes Russia , Cossa , RB , Village , РБК Pro , vc.ru.

Формат бизнес-практикума — очный.

Даты и время проведения — 17, 19, 24, 26 августа 2021 года с 10:00 до 17:00.

Место проведения — Барнаул, улица Мало-Тобольская, 19, Центр «Мой бизнес», 2 этаж, коворкинг «Фабрика».

По завершению обучения участникам практикума выдается сертификат, который дает право социальным предприятиям на участие в конкурсе на получение финансовой поддержки в виде гранта от 100 до 500 тысяч рублей на реализацию новых или расширение действующих проектов.

Участие бесплатное! Количество мест ограничено (предварительная регистрация на мероприятие обязательна до 16 августа 2021 года)

После рассмотрения заявки желающие принять участие в бизнес-практикуме получат на указанный ими телефон или e-mail приглашение.

Справки по телефону: 8−800−222−83−22 (доб. 207) или по электронной почте aciss@bk.ru.

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