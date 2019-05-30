В Центре «Мой бизнес» завершил работу Шестой конгресс предпринимательских объединений края

В течение недели на площадке Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства в Центре «Мой бизнес» работали секции Шестого конгресса предпринимательских объединений края.

Предприниматели, общественники, представители органов власти различных уровней, председатели и члены предпринимательских сообществ обсуждали и совместно вырабатывали решения по снижению административной нагрузки на бизнес края, созданию позитивного бизнес-климата в регионе, а также условий для успешного развития экспортного потенциала края.

По состоянию на начало 2019 года налоговой службой России в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства сформирована информация о 79064 субъектах предпринимательства (34172 юридических лиц и 44892 индивидуальных предпринимателей), среднесписочная численность работников которых составила 223893 человека, без учета индивидуальных предпринимателей. По количеству субъектов бизнеса Алтайский край входит в четверку лидеров среди субъектов Сибирского федерального округа.

Шестой конгресс предпринимательских объединений края. Анна Зайкова.

В 2018 году рост уровня заработной платы работников составил на малых предприятиях — 11,2%, микро предприятиях — 8,3%, средних предприятиях — 13,3%. А оборот малых (в том числе микро) и средних компаний по итогам 2018 года составил 583,3 млрд. рублей, или 105,5% к уровню 2017 года (рост оборота по малым предприятиям, включая микро предприятия, наблюдался на уроне 112,4%). Доля оборота указанных хозяйствующих субъектов в общем объеме оборота всех компаний края составила 45%, в сравнении с 2017 годом уменьшилась на 3%, отмечали участники Конгресса.

В рамках работы секций и панельных дискуссий были рассмотрены такие вопросы, как особенности предоставления электроэнергии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, включая порядок начисления платы за электроэнергию, меры по снижению налоговой и неналоговой нагрузки на сектор малого и среднего предпринимательства.

По данным УФНС России по Алтайскому краю общие поступления от субъектов малого и среднего бизнеса региона во все уровни бюджетной системы и внебюджетные фонды в 2018 году составили 40,7 млрд. рублей (118,7% к 2017 году). Это 30,6% всех налоговых и неналоговых отчислений хозяйствующих субъектов региона (на 2,4% больше, чем в 2017 году).

Налоги со специальными режимами налогообложения в 2018 году составили 5,2 млрд. рублей, превысив аналогичный показатель 2017 года на 11,0%.

Приветствуя членов конгресса , Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил:

Проведение VI Конгресса предпринимательских объединений Алтайского края является еще одним инструментом более широкого взаимодействия с ведущими предпринимательскими объединениями и важнейшим источником получения обратной связи в ходе реализации национального проекта, обсуждения происходящей трансформации делового климата. Знаю, что в этом году Конгресс проводится в новом формате и в течение двух дней уже состоялись заседания четырех площадок по различным важным и актуальным для алтайского предпринимательства вопросам. Призываю сегодня активно пообсуждать возникшие в ходе обсуждения выводы, предложения по развитию бизнеса в крае в целях вовлечения предпринимателей к реализации проекта и выработке согласованных предложений для трансляции на федеральный уровень и в законодательные органы.

Представители муниципальных общественных советов предпринимателей, органов исполнительной власти Алтайского края, главы муниципальных районов (городских округов) и общественных объединений предпринимателей организовали мозговой штурм «Местные предпринимательские инициативы (переформатирование деятельности муниципальных общественных советов предпринимателей)». Эмоциональное обсуждение вызвали вопросы взаимодействия бизнеса и власти при разработке и обсуждении нормативных правовых актов, сопровождения инвесторов при планировании и реализации инвестиционных проектов. Отдельное внимание было уделено обсуждению плюсов и минусов общественного совета предпринимателей при главе муниципального образования как инструмента взаимодействия с предпринимательским сообществом.

Шестой конгресс предпринимательских объединений края. Анна Зайкова.

Стабильное развитие малого и среднего предпринимательства в регионе является важным достижением последних лет. Поддержка предпринимательской инициативы является бесспорным приоритетом государственной политики как на краевом так и на общероссийском уровне. Переход к проектному финансированию мероприятий позволил увеличить размер государственной поддержки, направляемой на эти цели в 2,3 раза. И для повышения эффективности запланированных мероприятий нам с вами потребуется тесное взаимодействие и честный диалог. — Отметил в своем обращении к участникам Конгрессе начальник Управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстинеев. — Благодарен всем вам за проявляемую общественную инициативу и направляемые предложения по совершенствованию предпринимательского климата и мер государственной поддержки предпринимательства.

Отметим, что в крае сформирована центральная площадка инфраструктуры поддержки малого бизнеса, объединившая центр поддержки предпринимательства, центр бизнес-инкубирования, центр предоставления гарантий, центр поддержки социальных инициатив и центр экспорта. Ею стала некоммерческая организация «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства», реализующая в числе прочих проект «Мой бизнес».

Шестой конгресс предпринимательских объединений края. Анна Зайкова.

В городах и районах продолжают работу информационно-консультационные центры. Достичь всех поставленных национальными проектами в сфере развития малого и среднего предпринимательства задач и результатов планируется к 2024 году.

Завершился Конгресс торжественным мероприятием чествования Лучших предпринимателей Алтайского края по итогам 2018 года.

Лучшим производственным предприятием края признан Алтайский сталелитейный завод. Завод, являясь предприятием по производству качественного фасонного литья из различных марок стали и чугуна, обеспечивает продукцией транспортные и вагоноремонтные компании по всей России. В 2018 году организация показала системный рост всех ключевых показателей деятельности: выручка компании составила более 953 млн. рублей, объём налогов и сборов, уплаченных в бюджетную систему страны, превысил 5 млн. рублей. Предприятие активно участвует в общественной жизни края.

В номинации конкурса — «Лучшее сельскохозяйственное предприятие» участвовали малые и средние предприятия, достигшие высоких показателей экономического роста в сфере сельского хозяйства. В данной номинации было 12 организаций — претендентов.

Шестой конгресс предпринимательских объединений края. Анна Зайкова.

Лучшее сельскохозяйственное предприятие — ООО «Майское», Косихинский район. В хозяйстве животноводческий комплекс, 5 зерновых складов, 2 мощных зерноочистительных комплексов, сушильный комплекс зерновых культур, технопарк. По итогам 2018 года на предприятии насчитывается 1000 голов крупного рогатого скота, из них 450 дойных коров, надой на 1 фуражную корову за отчетный год составил 6200 литров. Урожайность гречневой крупы высшего сорта составила 9,5 тысяч тонн. Директор общества Виктор Траутвейн активно участвует в общественной жизни родного района, в спортивных и благотворительных мероприятиях, удостоен звания «Заслуженный фермер РФ», «Почетный работник агропромышленного комплекса России», неоднократно награждался краевыми и федеральными ведомственными наградами.

Лучшее предприятие потребительского рынка — ИП Т. Коляда, Романовский район. Тамара Васильевна в родном районе развивает сеть магазинов товаров широкого спектра, кафе и планирует в ближайшее время открытие столовой. Тамара Васильевна неоднократно награждалась за добросовестный труд и значительный вклад в социально-экономическое развитие Романовского района.

Лучшее предприятие-экспортер 2018 года — АО «Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения», г. Павловск. Награду получил руководитель отдела развития предприятия Родион Бокий. Предприятие выпускает сельскохозяйственную технику под торговой маркой Veles. Производственный цикл компании включает все этапы — от проектирования до поставки и монтажа. Предприятие является одним из лидеров в России по объемам реализации продукции среди аналогичных предприятий. В декабре 2018 года система менеджмента качества компании признана соответствующей требованиям международного стандарта ISO 9001. Предприятие в рамках программы импортозамещения занимается разработкой новых видов сельскохозяйственной техники. На сегодняшний день, вся техника VELES ничем не уступает по качеству американской, немецкой, шведской. Компания обеспечивает сбыт и сервис через диллерскую сеть из 50 компаний-партнеров, функционирующих в России и за рубежом.

Шестой конгресс предпринимательских объединений края. Анна Зайкова.

Прорывом года признан индивидуальный предприниматель Николай Алексеев. Возглавляемое им предприятие занимается производством изделий народного художественного промысла. С июня 2017 года предпринимателем запущен проект «Лавка Добра», в котором задействованы граждане различного возраста с ограниченными возможностями здоровья или находящиеся в трудной жизненной ситуации и члены их семей. Изготовление сувенирной продукции из экологичных материалов (хлопка, керамики, шерсти, дерева) расширяет возможности таких граждан в самореализации и творчестве, а также их социальную интеграцию. Заказчики предприятия — из самых различных регионов России.

Николай Николаевич является организатором конкурсов декоративно-прикладного искусства, совместно с Фондом МСП — творческой мастерской «Палитра тишины», в которой обучают искусству рисования людей с нарушениями слуха, проекта «Алтайская авоська», где обучаются инвалиды по зрению. В копилке «Лавки» такие успешные проекты, как «Особое материнство» — проект для мам, воспитывающих детей с расстройствами аутического спектра, «Особое детство» — для детей с ментальными нарушениями.

По решению членов Экспертного комитета конкурса «Лучшим предпринимателем 2018 года» в Алтайском крае признан победитель номинации «Лучшее предприятие экспортер» Филидова Татьяна Викторовна, генеральный директор акционерного общества «Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения».