В Центробанке обдумывают запуск собственной цифровой валюты

«Действительно, Central Bank Digital Currency не может быть реализована немедленно, тем не менее многие центральные банки, в том числе российский ЦБ, изучают такую возможность», — с таким заявлением Эльвира Набиуллина выступила в «Сколково», рассматривая студенческий проект.

По ее словам, чтобы реализовать подобный проект, нужно учитывать надежность технологий. «Если речь идет о национальной валюте, которая работает в целом в стране, то есть это не частные какие-то активы, конечно, это требует, чтобы технология позволяла обеспечивать надежность, бесперебойность», — отметила глава ЦБ.

Набиуллина также подчеркнула, что при переходе на цифровую валюту нужно понимать, готово ли общество отказаться от наличных. В то же время глава ЦБ отметила, что распространение неанонимных digital-валют — «это в некотором смысле и готовность общества».