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Экономика

В Центробанке обдумывают запуск собственной цифровой валюты

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты, сообщает ТАСС.

Деньги. Рубли. Монеты.
Деньги. Рубли. Монеты.
СС0

«Действительно, Central Bank Digital Currency не может быть реализована немедленно, тем не менее многие центральные банки, в том числе российский ЦБ, изучают такую возможность», — с таким заявлением Эльвира Набиуллина выступила в «Сколково», рассматривая студенческий проект.

По ее словам, чтобы реализовать подобный проект, нужно учитывать надежность технологий. «Если речь идет о национальной валюте, которая работает в целом в стране, то есть это не частные какие-то активы, конечно, это требует, чтобы технология позволяла обеспечивать надежность, бесперебойность», — отметила глава ЦБ.

Набиуллина также подчеркнула, что при переходе на цифровую валюту нужно понимать, готово ли общество отказаться от наличных. В то же время глава ЦБ отметила, что распространение неанонимных digital-валют — «это в некотором смысле и готовность общества».

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