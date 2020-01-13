В Центробанке объяснили механизм перехода накоплений в новую пенсионную систему

В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему. Накопления можно будет перевести в гарантированный пенсионный план (ГПП) без комиссий и в режиме реального времени, если гражданин захочет сделать это в рамках одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ), рассказал « РГ » зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.

Накопления в другой фонд будут осуществляться через пять лет после подачи заявления, тоже без комиссии и без потери инвестиционного дохода, уверен эксперт. Те, кто оставил средства в Пенсионном фонде России, могут воспользоваться такой же схемой — деньги перейдут в новый фонд через пять лет после подачи поручения, а текущие взносы — сразу.

После перевода денег в ГПП граждане смогут отслеживать состояние своих счетов с помощью смартфона, пишет bfm.ru. Можно также будет рассчитать изменение пенсионных выплат, если добавить к взносам определенную сумму.