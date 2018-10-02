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В Центробанке рассказали, как будет работать новая система пенсионных накоплений

По какому принципу будет работать новая система индивидуального пенсионного капитала (ИПК), и в каком случае россиян будут подключать к ней без их согласия, рассказал первый заместитель председателя Центробанка России Сергей Швецов.

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У физлиц будет большой период, чтобы отклонить или принять решение по ИПК. На это у россиян в среднем будет полтора-два года, а в некоторых случаях до пяти лет. Если они этого не сделают, то решение примут «по умолчанию».

Сам закон опубликуют в ближайшие дни, пишет РИА Новости.

Документ будет содержать юридическую схему, которая предполагает конвертацию обязательств пенсионных фондов перед физическими лицами в ИПК.

Ранее стало известно, что в правительстве активно обсуждают идею автоматического подключения россиян к новой накопительной пенсионной системе индивидуального пенсионного капитала без их согласия, пишет ura.ru. По предварительным расчетам, реформа коснется не менее 70 млн человек.

По данным ПФР, на конец 2017 года пенсионные накопления формировались у 76,7 млн россиян.

Публикация законопроекта пока задерживается, чтобы нивелировать негативное отношение к повышению пенсионного возраста, которое может распространиться и на ИПК.

Акцент будет сделан на автоматической подписке граждан, участвующих в пенсионной реформ. Правительство основывается на 158-й статье Гражданского кодекса, 3 пункт статьи гласит, что «молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон».

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