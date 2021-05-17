В Турцию вместо туристов с Алтая поехали пшеничные отруби

Небольшая партия пшеничных отрубей (420 тонн) впервые отправлена по железной дороге с Алтая в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба Алтайского отделения Западно-Сибирской железной дороги.

Груз будет находиться в пути 14 дней. Он был отправлен со станции Алейская и проедет по территории России, затем направится Баку, а оттуда в Тбилиси и уже после этого прибудет в турецкий город Карс.

«Новый маршрут позволяет аграриям Алтайского края не только увеличить прямой экспорт продуктов перемола в Турцию, но и снижает затраты грузовладельца на транспортировку за счет исключения перевалки в портах, фрахта судов, что важно для экспортеров зерновых культур из Сибири», — отметили в РЖД.

Железнодорожники уверены в том, что их вариант логистики гораздо выгоднее, чем отправлять груз через порт. В этом случае отправителю пришлось бы, помимо проезда собственно железной дорогой до порта, далее осуществлять перевалку, экспедирование, фрахтование судна и т.д.

При этом сроки доставки до Турции составили бы месяц.