«Вагонная» отрасль в Алтайском крае из-за пандемии просела на треть

«Алтайвагон» и «Барнаульский вагоноремонтный завод» оказались в числе наиболее пострадавших от пандемии предприятий на Алтае. Отрасль «производство прочих транспортных средств и оборудования», которую представляют эти заводы, «просела» почти на треть. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка 2 сентября.

Проигравшие и победители

Период неопределенности, в котором пребывала алтайская промышленность с начала пандемии, сказался на ее работе очень по-разному. Часть отраслей (и, соответственно, предприятий) только нарастили объемы выпуска продукции.

Металлургическое производство ( это , в частности , «Алтай-Кокс») возросло на 33,2% ( 7 месяцев 2020 года к такому же периоду 2019-го).

это в частности «Алтай-Кокс») возросло на 33,2% 7 месяцев 2020 года к такому же периоду 2019-го). Добыча полезных ископаемых ( «Сибирь-Полиметаллы», «Кучуксульфат», «Золото Курьи») — на 18,5%.

«Сибирь-Полиметаллы», «Кучуксульфат», «Золото Курьи») — на 18,5%. Производство машин и оборудования ( Барнаульский станкостроительный завод , АЗА , РЗЗ , заводы мехпрессов , сельхозмашиностроения и др.) — на 12%.

Презентация новых моделей на «Алтайвагоне». Анна Зайкова

Другая же часть предприятий столкнулась с проблемами.

Так, в отрасли «производство прочих транспортных средств и оборудования» (в нее входят «Алтайвагон» и «Барнаульский ВРЗ») индекс промпроизводства составил лишь 67,8% к уровню прошлого года (итоги за 7 месяцев).

В числе пострадавших также легкая промышленность региона: здесь индекс промпроизводстава упал почти на 11%.

«Товары народного потребления в период самоизоляции большим спросом не пользовались», — объяснил министр.

Барнаульский вагоноремонтный завод. Altairegion22.ru

Упал , но поднимается

Подробно Вячеслав Химочка прокомментировал ситуацию на «Барнаульском вагоноремонтном заводе». По его словам, объем производства здесь сократился существенно, составив лишь треть от уровня прошлого года.

Железнодорожные перевозки снизились в объемах, и предприятия, которые занимались перевозками, не могли прогнозировать будущее в плане заказа вагонов. Поэтому новые контракты не появлялись, а уже заключенные были частично приостановлены, — пояснил министр.

Однако Химочка смотрит на ситуацию оптимистично: «БВРЗ» возвращается к прежним объемам и уже набирает работников — в центр занятости поступила его заявка на более чем 400 человек.

Презентация новых моделей на «Алтайвагоне». Анна Зайкова

Перевод с пессимистичного

В целом, по словам Химочки, промпредприятиям края удалось избежать существенного сокращения штатов. На старте, в апреле, прогнозы были пугающие: под риском увольнения было от 2 до 10 тыс. работников.

Но апрельский указ о разрешении работать всем промпредприятиям все пессимистичные прогнозы «перевел в оптимистичные».

«Алтайвагон» в Новоалтайске и его рубцовский филиал подавали информацию в центр занятости о высвобождении 1,5 тыс. работников. В итоге сокращение составило 89 человек, и оно происходило больше не за счет прямого увольнения, а за счет текучести кадров, — привел пример Вячеслав Химочка.

Министр считает: любой руководитель понимает — если не сохранить коллектив в условиях неопределенности, будет трудно вернуться к прежнему уровню.

Вячеслав Химочка Источник: администрация г. Барнаула

Поэтому все предприятия (за редкими исключениями) старались загрузить персонал работой. Людей отправляли в ежегодные оплачиваемые отпуска. Когда отпуска прошли, а ситуация не нормализовалась, руководители принимали решение работать на склад. Хотя это не самое оптимальное решение для производственников, ведь работа на склад — это отвлечение оборотных средств, — объяснил министр.

По итогам 7 месяцев года индекс промпроизводства составлял 99,6%. К концу 2020 года, по прогнозам алтайского минпромэнерго, он подтянется до 100%.