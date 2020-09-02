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Экономика

«Вагонная» отрасль в Алтайском крае из-за пандемии просела на треть

«Алтайвагон» и «Барнаульский вагоноремонтный завод» оказались в числе наиболее пострадавших от пандемии предприятий на Алтае. Отрасль «производство прочих транспортных средств и оборудования», которую представляют эти заводы, «просела» почти на треть. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка 2 сентября.

"Алтайвагон".
"Алтайвагон".
Из архива "Алтайвагона".

Проигравшие и победители

Период неопределенности, в котором пребывала алтайская промышленность с начала пандемии, сказался на ее работе очень по-разному. Часть отраслей (и, соответственно, предприятий) только нарастили объемы выпуска продукции.

  • Металлургическое производство (это, в частности, «Алтай-Кокс») возросло на 33,2% (7 месяцев 2020 года к такому же периоду 2019-го).
  • Добыча полезных ископаемых («Сибирь-Полиметаллы», «Кучуксульфат», «Золото Курьи») — на 18,5%.
  • Производство машин и оборудования (Барнаульский станкостроительный завод, АЗА, РЗЗ, заводы мехпрессов, сельхозмашиностроения и др.) — на 12%.
Презентация новых моделей на &quot;Алтайвагоне&quot;.
Презентация новых моделей на «Алтайвагоне».
Анна Зайкова

Другая же часть предприятий столкнулась с проблемами.

Так, в отрасли «производство прочих транспортных средств и оборудования» (в нее входят «Алтайвагон» и «Барнаульский ВРЗ») индекс промпроизводства составил лишь 67,8% к уровню прошлого года (итоги за 7 месяцев).

В числе пострадавших также легкая промышленность региона: здесь индекс промпроизводстава упал почти на 11%.

«Товары народного потребления в период самоизоляции большим спросом не пользовались», — объяснил министр.

Барнаульский вагоноремонтный завод.
Барнаульский вагоноремонтный завод.
Altairegion22.ru

Упал, но поднимается

Подробно Вячеслав Химочка прокомментировал ситуацию на «Барнаульском вагоноремонтном заводе». По его словам, объем производства здесь сократился существенно, составив лишь треть от уровня прошлого года.

Железнодорожные перевозки снизились в объемах, и предприятия, которые занимались перевозками, не могли прогнозировать будущее в плане заказа вагонов. Поэтому новые контракты не появлялись, а уже заключенные были частично приостановлены, — пояснил министр.

Однако Химочка смотрит на ситуацию оптимистично: «БВРЗ» возвращается к прежним объемам и уже набирает работников — в центр занятости поступила его заявка на более чем 400 человек.

Презентация новых моделей на &quot;Алтайвагоне&quot;.
Презентация новых моделей на «Алтайвагоне».
Анна Зайкова

Перевод с пессимистичного

В целом, по словам Химочки, промпредприятиям края удалось избежать существенного сокращения штатов. На старте, в апреле, прогнозы были пугающие: под риском увольнения было от 2 до 10 тыс. работников.

Но апрельский указ о разрешении работать всем промпредприятиям все пессимистичные прогнозы «перевел в оптимистичные».

«Алтайвагон» в Новоалтайске и его рубцовский филиал подавали информацию в центр занятости о высвобождении 1,5 тыс. работников. В итоге сокращение составило 89 человек, и оно происходило больше не за счет прямого увольнения, а за счет текучести кадров, — привел пример Вячеслав Химочка.

Министр считает: любой руководитель понимает — если не сохранить коллектив в условиях неопределенности, будет трудно вернуться к прежнему уровню.

Вячеслав Химочка
Вячеслав Химочка
Источник: администрация г. Барнаула

Поэтому все предприятия (за редкими исключениями) старались загрузить персонал работой. Людей отправляли в ежегодные оплачиваемые отпуска. Когда отпуска прошли, а ситуация не нормализовалась, руководители принимали решение работать на склад. Хотя это не самое оптимальное решение для производственников, ведь работа на склад — это отвлечение оборотных средств, — объяснил министр.

По итогам 7 месяцев года индекс промпроизводства составлял 99,6%. К концу 2020 года, по прогнозам алтайского минпромэнерго, он подтянется до 100%.

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