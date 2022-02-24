Валерий Гачман о том, как из зерна вырастить одну из самых авторитетных конференций для зерновой отрасли России

Со 2 по 4 марта в Белокурихе уже в 15-ый раз пройдет Зимняя зерновая конференция . Этот форум известен на всю России тем, что привлекает на Алтай ведущих экспертов зерновой индустрии и экономики не только Алтая и Сибири, но и Урала, Поволжья, Центральной России, республики Казахстан и стран Средней Азии. Какие самые острые проблемы стоят сегодня перед сельхозпроизводителями? Как конференция помогает их решить? Об этом и о многом другом мы поговорили с организатором Зимней зерновой конференции, президентом Союза зернопереработчиков Алтая, генеральным директором АО «Грана» Валерием Гачманом.

— Валерий Владимирович , в этом году Зимняя зерновая конференция отмечает свое 15-летие , это солидная дата. В чем , на ваш взгляд , главная движущая сила конференции?

— Здесь много факторов: постоянный состав экспертов, актуальность вопросов. Я хотел бы подчеркнуть, что спикеры, которые приезжают к нам на Зимнюю зерновую конференцию — это лучшие эксперты по своим направлениям в России. Выступления некоторых из них редко можно услышать в одной аудитории и в рамках одного форума. Для нас они делают исключение, в чем, безусловно, выражается их особое уважение к Алтайскому краю и к Сибири. Это ведущие российские аналитики мирового зернового рынка: Владимир Петриченко (генеральный директор ООО «ПроЗерно»), Дмитрий Рылько (генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка — «ИКАР»), Евгений Ган (президент Союза зернопереработчиков Казахстана), Виталий Смирнов (директор по качеству ГК «Содружество» — одного из крупнейших переработчиков маслосодержащих культур в Европе), эксперт по макроэкономике Андрей Клепач (Внешэкономбанк), Роман Некрасов (директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ), Алексей Маслов (востоковед, специалист по политическому развитию и культурным традициям Азии, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова) и многие-многие другие.

Они приезжают к нам из года в год и составляют основу нашей конференции. И это очень важно для любого качественного авторитетного форума. Потому что, делая выводы, оценки, предложения и прогнозы наши эксперты на следующий год их анализируют. За все 15 лет в зале конференции ни разу не было пустых мест. Уже второй год мы проводим это мероприятие в условиях ковидных ограничений, поэтому вынуждены сократить число очных участников, но мы запустили онлайн- формат, и он тоже хорошо себя зарекомендовал.

XV Зимняя зерновая конференция пройдет в Белокурихе с 2 по 4 марта. Фото предоставлено организатором.

— Почему Зерновая конференция появилась именно на Алтае , а не в каком-то более крупном городе Сибири?

— Алтайский край — это регион с самым большим пашенным клином в Российской Федерации. Мы занимаем первое место в стране по выращиванию яровой пшеницы. Всегда были и остаемся ведущим регионом по валовому сбору гречихи, а в последние годы занимаем первое место в стране по выращиванию овса. Поэтому, безусловно, Алтай играет ключевую роль в сельском хозяйстве Сибирского Федерального округа и значимую роль в сельском хозяйстве России. К тому же зерноперерабатывающая промышленность Алтайского края более 20 лет занимает первое место в России по производству муки и давно вышла на первое же место по производству круп.

Следовательно, и задач перед нашими сельхозпроизводителями и переработчиками намного больше. По этой причине инициативу о создании конференции проявил Союз зернопереработчиков именно Алтайского края и нашел поддержку правительства Алтайского края и Минсельхоза России. В начале нулевых годов у аграриев и зернопереработчиков Алтая, да и всей Сибири, был ощутимый недостаток информации о российском, а тем более мировом рынке зерна. А в сельском хозяйстве, как и в любом бизнесе, нужно владеть информацией, прежде чем составлять планы производства. Например, составляя карты полей, сельхозтоваропроизводитель должен объективно оценить рынок спроса и предложений сельскохозяйственной продукции. Зерновые, бобовые, масличные? Чему из этого отдать предпочтения на следующий сезон?

И поэтому проведение 1-ой Зимней зерновой конференции на Алтае в городе Белокуриха в 2008 году вызвало объективный и заслуженный интерес переработчиков, сельхозпроизводителей и трейдеров Алтайского края и Сибири.

Алтайский край уже давно является частью мирового рынка зерновых и масличных культур. Это выражается, в первую очередь, не в том, что мы оказываем какое-то существенное влияние на мировой рынок своим зерном и масличными, а в том, что полностью зависим от спроса и ценообразования на нем. Ведь цены на нашу продукцию формируются не в Алтайском крае и Сибири, и даже не в России, а именно на мировом рынке. Так, по пшенице Россия сегодня занимает лидирующее место в мировой торговле. Все больше и больше масличных культур выращиваются на полях Алтая, а масличные — наиболее экспортоориентированные культуры. И соответственно Алтай становится все более зависимым от мирового рынка. Исходя из этого, алтайскому товаропроизводителю нужно видеть и прогнозировать рынок производства и потребления зерна и масличных, не в рамках Алтайского края, Сибири или России, а именно в масштабах мирового рынка.

Поле с пшеницей СС0

— Приведите пример.

— Совершенно очевидно, что повышенный спрос на рапс в последние годы на Алтае, отнюдь не связан с увеличением потребления рапсового масла на территории Сибири и России. Причиной стали серьезные засухи в Канаде (страна является основным мировым экспортером этой культуры), а также стабильно высокий, стимулируемый государством, спрос на экологическое дизельное топливо в Западной Европе.

Еще один яркий пример — это устойчивый высокий спрос на алтайскую пшеницу (и некоторые другие зерновые культуры) со стороны Казахстана. Что, конечно же, вызвано не внутренним спросом республики.

Да, Казахстан, в последние годы претерпел серьезнейшую засуху, а в прошлом сезоне собрал всего лишь чуть больше 10 млн. тонн пшеницы вместо традиционных 15 млн. тонн. Но на внутреннее потребление Казахстану таких объемов, безусловно, хватило бы. Мы понимаем, что эта засуха наслоилась на серьезные засухи в странах основных импортерах пшеницы из Казахстана: это — Узбекистан, Афганистан, Таджикистан и Киргизия.

Плюс ко всему повышенный спрос в Средней Азии подогревает прошлогодняя засуха в Пакистане и в Иране, традиционных экспортеров пшеницы в соседние страны. В итоге: сегодня казахские трейдеры готовы покупать пшеницу по цене гораздо более высокой, чем она реализуется у нас на внутреннем рынке России. И эта цена сформировалась отнюдь не на территории Алтайского края и Сибири и даже не в Казахстане. Причины находятся в Дальнем Зарубежье (Афганистане, Пакистане, Иране).

Из информации внутренней (алтайской, сибирской, российской) мы не можем проанализировать, что с этим спросом будет в следующем году. Как он изменится? А что вообще происходит с экономикой Китая после пандемии на фоне всем известных мировых событий? Прогнозы мы можем получить только из уст наших экспертов, которые анализируют не только российский, но и мировой рынок.

И именно поэтому наша зерновая конференция пользуется таким спросом, потому что к нам приезжают эксперты такого уровня.

XV Зимняя зерновая конференция пройдет в Белокурихе с 2 по 4 марта. Фото предоставлено организатором.

— Какие для вас сегодня самые главные зерновые темы , что волнует зерноперерабочиков? На чем сконцентрирует внимание XV Зимняя зерновая конференция?

— Первую тему я уже обозначил: это анализ зернового рынка Казахстана. Что будет с ценой на зерно в новом сезоне? Удовлетворит ли Казахстан спрос на пшеницу своих южных соседей собственным зерном или будет вынужден вновь импортировать пшеницу из России. Вторая острая тема: рынок масличных. Алтайский край в текущем сезоне произвел рекордное количество масличных, около 1,7 млн. тонн. Столько мы не производили никогда. Из них только подсолнечника — миллион тонн.

Производственных мощностей для переработки такого объема масличных у нас в Алтайском крае нет. И на этом фоне возникают вопросы: где, в каком регионе, по какой цене будет спрос на эту культуру внутри России? Сможем ли мы в достаточном объеме экспортировать масличные в первую очередь в Китай? А еще более важно для планирования: откроется ли Китай границу, или в связи с продолжающейся пандемией она будет труднопреодолима?

Думаю, на предстоящий сезон это один из самых важных вопросов, ответа на который пока нет. Мы ожидаем на XV Зимнюю зерновую конференцию приезд и выступление Алексея Александровича Маслова ­- одного из ведущих специалистов по Китаю в Российской Федерации, профессора, директора института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова.

И, конечно, традиционные для нашего форума темы: анализ собранного урожая и прогноз по урожаю на нынешний сезон. В центре внимания и экспорт, мы явно отстаем в экспорте от прошлого года.

Хлеб и урожай. Анна Зайкова

— Как раз вопрос про экспорт. К концу января Россия резко сократила вывоз зерновых ( пшеницы , ячменя , кукурузы) за рубеж — на 25−30% в натуральном выражении. Об этом сказано в аналитической справке Минсельхоза , который использовал данные Федеральной таможенной службы ( ФТС). Как это может повлиять на товаропроизводителей?

— Действительно: экспорт зерна заметно сократился. При исторически рекордных мировых ценах на зерно пшеницы мы уступаем свои рынки сбыта нашим конкурентам — Румынии, Украине, Франции. Например, на начало февраля 2022 года экспорт пшеницы, по сравнению с прошлым годом, уже отстает на 8 млн. тонн.

Прежде всего, это связано с введением в России таможенных пошлин, которые оказались, мягко сказать, не совсем выгодными сельхозтоваропроизводителям. И это не только мнение крестьян с мест, это уже широко обсуждается и в Комитете Госдумы РФ по аграрным вопросам. С другой стороны, мы понимаем, что цель, которая ставилась при введении пошлины — это стабилизация цены на продовольствие и сокращение инфляции.

Но получилось, что инфляцию, в том числе продовольственную, мы не сдержали, все издержки, которые несут крестьяне (ГСМ, химудобрения, техника) растут. А цену на зерно мы отрываем от мирового рынка.

Причем, введение пошлин приводит к сдерживанию внутренней цены, но росту экспортной цены. Наша пшеница становится неконкурентной. В итоге при росте цены на мировом рынке выигрывают крестьяне Украины, Румынии, Франции, США.

Плюс ко всему, наложение ограничений на экспорт обязательно приведет к появлению излишков на рынке европейской части России. Для того чтобы обрушить рынок, достаточно 3−5% излишков. И это не только про зерно, это правило рынков касается любого товара. Цены рынка — это цена излишков. Если из-за ограничений экспорта зерна его остаток будет не востребован в Центрально-Черноземном регионе и Поволжье, то внутренний рынок зерна пшеницы обрушится. О том, как выйти из этой ситуации, какие меры поддержки будут приняты правительством, мы тоже будем говорить на Зимней зерновой конференции.